وزير الطاقة الأمريكي: مفاعل "أنتاريس" النووي وصل مرحلة "التشغيل الحرج"

أعلن وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، أمس /الجمعة/، أن مفاعلاً نووياً صغيراً، تُطوّره شركة "أنتاريس" النووية في مختبر "أيداهو" الوطني، قد وصل إلى مرحلة "التشغيل الحرج"، قائلة إن "هذا الإنجاز يعني وصول المفاعل النووي إلى تفاعل متسلسل ذاتي الاستدامة قادر على إنتاج الطاقة".



وذكرت وكالة "اسوشيتدبرس" الأمريكية أن شركة "أنتاريس" تُعد أول شركة خاصة تصل بمفاعل متطور إلى مرحلة التشغيل الحرج ضمن برنامج تجريبي أطلقته إدارة الرئيس دونالد ترامب العام الماضي.



ولفتت إلى أن البرنامج يهدف إلى "تعزيز إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة بشكل كبير.. وقد حددت الإدارة الأمريكية هدفاً يتمثل في الوصول إلى مرحلة التشغيل الحرج في 3 مفاعلات تجريبية على الأقل بحلول الرابع من يوليو المقبل".



ولفتت الوكالة الأمريكية إلى أن "المشككين يحذرون من أن المفاعلات النووية الصغيرة قد لا تكون آمنة أو مجدية، كما لم تثبت قدرتها على تلبية الطلب على الكهرباء بسعر معقول".