ضبطته الرقابة الإدارية .. حبس مهندس بإدارة التنظيم بحي إمبابة بتهمة الرشوة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول حبس م.س، مهندس بإدارة التنظيم بحي إمبابة، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعدما كشفت تحقيقات النيابة عن ضبطه متلبسًا بتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استخراج ترخيص بناء.



وكشفت تحقيقات استمرت قرابة ١٦ ساعة وباشرها فريق ترأسه المستشار عمرو خالد، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، وضم كل من أحمد زغلول، وأحمد علاء، وعمرو العمدة، وأدهم الأدهم وكلاء نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية الملابسات الكاملة حيث تبين أن الواقعة بدأت بتلقي هيئة الرقابة الإدارية بلاغًا من مواطن أفاد فيه بقيام مهندس التنظيم بطلب مبلغ مالي نظير استغلال طبيعة عمله وسلطات وظيفته في تسهيل إجراءات إصدار ترخيص بناء، بالمخالفة لأحكام القانون.



وعقب فحص البلاغ والتأكد من جديته، استصدرت هيئة الرقابة الإدارية إذنًا من النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تجهيز مبلغ الرشوة المتفق عليه، والبالغ ٥٠ ألف جنيه، وتسليمه إلى مقدم البلاغ، تمهيدًا لإتمام واقعة الضبط.

وأضافت التحقيقات أن اللقاء جرى داخل سيارة المتهم المتوقفة أمام أحد المقاهي المقابلة لمقر حي إمبابة، حيث تسلم مهندس التنظيم المبلغ المالي من مقدم البلاغ، فور الاتفاق على إنهاء إجراءات الترخيص وما إن تمت عملية التسليم حتى داهمت قوة من هيئة الرقابة الإدارية المكان، وألقت القبض على المتهم متلبسًا بحيازة مبلغ الرشوة، تنفيذًا للإذن الصادر من النيابة العامة.

وباشرت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية التحقيقات فور عرض المتهم عليها، حيث استمعت إلى أقوال مقدم البلاغ، وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية القائمين على الضبط، كما واجهت المتهم بما أسفرت عنه التحقيقات والأدلة المضبوطة والتسجيلات وانتهت التحقيقات بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع استمرار استكمال التحقيقات.