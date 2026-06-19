خلع ملابسه وتعدى عليهم بالضرب.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة طالبات إمبابة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بخلع ملابسه العلوية والتعدي على سيدة بالضرب أمام إحدى المدارس بالجيزة.





بالفحص تبين حدوث مشاجرة بتاريخ 8 الجارى بين طرف أول: (طالبة، شقيقها)، وطرف ثان: (طالبة ، والدتها "مصابتان بسحجات وكدمات") جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة إمبابة، بسبب مشادة كلامية بين الطالبتين من الطرفين تدخل على إثرها باقى الأطراف لمناصرة ذويهم، وتعدوا خلالها على بعضهم بالضرب بالأيدى محدثين الإصابات المنوه عنها، وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





