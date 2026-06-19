القبض على سائق سيارة قلاب ألقى حمولتها من سطح هضبة المقطم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "نقل" بإلقاء الأتربة والحجارة من أعلى سطح هضبة المقطم بالقاهرة معرضاً حياة المواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو (منتهية التراخيص "وتبين تغيير لون القلاب الخاص بها من اللون الأبيض إلى اللون الأخضر") ، وبمواجهة قائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) ، إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وقيامه بتغيير لون القلاب الخاص بالسيارة لمحاولة إخفاء معالمها للحيلولة دون ضبطه عقب مشاهدته لمقطع الفيديو بمواقع التواصل الإجتماعى.

تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





