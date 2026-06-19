بأسلوب كسر الباب.. سقوط عصابة سرقة المساكن في روض الفرج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم السرقات من داخل المساكن بالقاهرة.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة روض الفرج) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.