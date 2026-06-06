رياح وأتربة وانعدام في الرؤية .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس السبت

رصد المركز الوطني للأرصاد بالسعودية عن طقس اليوم بالمملكة نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار اليوم السبت على عدد من مناطق المملكة.

وأشار المركز الوطني للأرصاد بالسعودية إلى أن مناطق الرياح تتضمن أجزاء من جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وحائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية، خاصة الجنوبية منها.

ولفت المركز الوطني للأرصاد بالسعودية إلى استمرار التوقع بهطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.