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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 بعد الزيادة الأخيرة

تذاكر مترو الأنفاق
تذاكر مترو الأنفاق
عبد العزيز جمال

بدأت هيئة السكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق تطبيق أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 الجديدة منذ السابع والعشرين من مارس الماضي، وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية وزارة النقل لدعم الموارد المالية ومواكبة ارتفاع تكاليف التشغيل، وذلك في إطار جهود الهيئات للتعامل مع التحديات التمويلية التي نتجت عن تقلب أسعار المنتجات البترولية عالميًا.

مترو الأنفاق

أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026

ويبحث ملايين المواطنين الذين يستخدمون المترو يوميًا عن أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 الجديدة، بالإضافة إلى قيمة الاشتراكات الشهرية المخفضة، خاصة الطلاب والموظفين الذين يعتمدون على المترو كوسيلة أساسية للتنقل في القاهرة الكبرى.

جدول أسعار تذاكر المترو 2026 (الخط الأول والثاني والثالث)

شمل القرار تحريك أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 لبعض الشرائح مع تثبيت البعض الآخر، وجاءت الأسعار كالتالي:

الشريحةعدد المحطاتالسعر الجديدالسعر القديم
الأولىحتى 9 محطات10 جنيهات8 جنيهات
الثانيةحتى 16 محطة12 جنيهًا10 جنيهات
الثالثةحتى 23 محطة15 جنيهًابدون تغيير
الرابعةأكثر من 23 حتى 39 محطة20 جنيهًابدون تغيير

أسعار الاشتراكات الشهرية للمترو

أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 ليست الخيار الوحيد للمواطنين، بل توجد اشتراكات شهرية توفر تخفيضات كبيرة للمستخدمين المنتظمين، وجاءت كالتالي:

الاشتراكات الشهرية (لجميع المواطنين):

  • منطقة واحدة: 390 جنيهًا.
  • منطقتان: 440 جنيهًا.
  • ثلاث وأربع مناطق: 510 جنيهات.
  • أكثر من أربع مناطق: 600 جنيه.
    مترو الأنفاق

الاشتراكات الشهرية لكبار السن (60:70 سنة):

  • منطقة واحدة: 275 جنيهًا.
  • منطقتان: 350 جنيهًا.
  • ثلاث وأربع مناطق: 415 جنيهًا.
  • أكثر من أربع مناطق: 470 جنيهًا.

أسباب تحريك أسعار تذاكر المترو

أوضحت وزارة النقل في بيانها أن أسباب تحريك أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 تعود إلى:

  • ارتفاع أسعار المنتجات البترولية عالميًا: التي يتم استيرادها بالعملة الصعبة.
  • زيادة أسعار الكهرباء: خلال السنوات الماضية أكثر من مرة، مما شكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الهيئتين.
  • أعمال الصيانة والتطوير: ارتفاع أسعار قطع الغيار وأعمال رفع الكفاءة للخطوط القائمة.
  • ارتفاع أجور العاملين: بالهيئتين بشكل دوري كسائر موظفي الدولة.

تثبيت الأسعار لبعض الشرائح

رغم تحريك أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 لبعض الشرائح، إلا أن وزارة النقل أبقَت على سعر التذكرة لعدد المحطات حتى 23 محطة بقيمة 15 جنيهًا دون تغيير، وكذلك سعر التذكرة لأكثر من 23 محطة وحتى 39 محطة بقيمة 20 جنيهًا دون تغييرـ، ويأتي هذا القرار تيسيرًا على المواطنين الذين يسافرون لمسافات طويلة.

أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية

لم تقتصر الزيادة على أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 فقط، بل شملت أيضًا قطارات السكك الحديدية، وجاءت كالتالي:

  • الخطوط الطويلة: تحريك أسعار التذاكر بنسبة 12.5%.
  • الخطوط القصيرة: تحريك أسعار التذاكر بنسبة 25%.

دعوة وزارة النقل للمواطنين

دعت وزارة النقل السادة المواطنين، وخاصة الطلبة والسادة الموظفين بالقطاعين العام والخاص، إلى عمل اشتراكات ركوب المترو والتي تتمتع بتخفيضات كبيرة مقارنة بـ أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 اليومية. 

مترو الأنفاق

ويكلف الاشتراك الشهري لمنطقة واحدة 390 جنيهًا فقط، بينما لو استخدم المواطن تذكرة يومية (10 جنيهات ذهابًا وإيابًا) لمدة 30 يومًا، سيدفع 600 جنيه، أي أن الاشتراك الشهري يوفر حوالي 210 جنيهات شهريًا.

الاستثمار في تطوير المترو

أوضحت وزارة النقل في بيانها أنها قامت خلال الفترة الماضية بالعمل على زيادة حجم الاستثمار في كافة أصول وممتلكات هيئتي السكك الحديدية والأنفاق لزيادة موارد الهيئتين، وأن هذه الإجراءات التي تم إقرارها بشأن أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 ستساهم في ضمان استدامة الخدمات المميزة لجمهور المواطنين.

مميزات الاشتراكات الشهرية

  • توفير مالي كبير: مقارنة بشراء تذاكر يومية.
  • سهولة الاستخدام: لا حاجة لشراء تذكرة يوميًا.
  • صلاحية الاشتراك: لمدة شهر كامل من تاريخ الشراء.
  • خصومات لكبار السن: تخفيضات إضافية لمن تتراوح أعمارهم بين 60 و70 سنة.

نصائح لمستخدمي المترو

  • شراء الاشتراك الشهري: إذا كنت تستخدم المترو يوميًا، الاشتراك الشهري أوفر.
  • التعامل مع ماكينات التذاكر: لتجنب طوابير الانتظار.
  • الاحتفاظ بالتذكرة: حتى انتهاء الرحلة لتجنب الغرامة.
  • متابعة الإعلانات الرسمية: لمعرفة أي تحديثات على أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026.

 

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