الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مواعيد تشغيل مترو الأنفاق بعد تطبيق التوقيت الصيفي

حمادة خطاب

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تطبيق التوقيت الصيفي اليوم الخميس، فى تمام الساعة 12 صباحاً بتقديم الساعة 60 دقيقة.

من ناحية أخرى تستعد  شركات مترو الأنفاق لتطبيق التوقيت الصيفي، وما يصاحبه من تعديل لمواعيد تشغيل المترو، المقرر أن يبدأ يوم الجمعة 24 أبريل.

تبدأ مواعيد مترو الأنفاق الصيفية في القاهرة لعام 2026 مع تطبيق التوقيت الصيفي، والذي من المقرر قانونا أن يبدأ في منتصف ليل آخر جمعة من شهر أبريل والتي توافق 24 من الشهر الجاري، حيث يبدأ التشغيل من يوم السبت 25 أبريل في تمام الساعة 5:15 صباحًا، وينتهي في حدود الساعة 12:00 منتصف الليل وحتى 1:00 صباحًا لأواخر القطارات، مع إجمالي رحلات يزيد على 1375 رحلة يوميًا بالخطوط الثلاثة.

مواعيد الخطوط (صيف 2026):

الخط الأول (حلوان - المرج الجديدة): أول قطار 5:15 صباحًا، وآخر قطار من حلوان 11:40 مساءً ومن المرج الجديدة 11:40 مساءً.
الخط الثاني (شبرا الخيمة - المنيب): أول قطار 5:15 صباحًا، وآخر قطار من شبرا الخيمة 11:55 مساءً ومن المنيب 12:05 صباحًا.
الخط الثالث (عدلي منصور - الكيت كات/روض الفرج): أول قطار 5:15 صباحًا، مع تبادل آخر القطارات بين الخطين الثاني والثالث عند محطة العتبة، وبين الأول والثالث عند محطة جمال عبد الناصر.
تبادل القطارات: يتم مقابلة آخر القطارات للربط بين الخطين الأول والثاني بمحطة السادات الساعة 12:25 صباحًا.
 

