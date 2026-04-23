تقديم الساعة.. السكة الحديد تعلن تفاصيل مواعيد القطارات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الدليل التنظيمي الكامل لحركة القطارات تزامنًا مع بدء العمل بـ التوقيت الصيفي في مصر لعام 2026، والمقرر تطبيقه ليل الخميس 23 أبريل، مع تقديم الساعة 60 دقيقة، وذلك لضمان وضوح المواعيد أمام الركاب وتفادي أي ارتباك.

وأوضحت الهيئة قائمة القطارات التي ستتحرك في الساعات الأولى من صباح الجمعة 24 أبريل وفق التوقيت الجديد، حيث يتحرك قطار رقم 35 المتجه إلى القاهرة في تمام 00:10 صباحًا، وقطار رقم 890 إلى القاهرة في 00:30 صباحًا، وقطار رقم 1010 إلى القاهرة في 01:05 صباحًا، وقطار رقم 185 إلى سوهاج في 01:05 صباحًا، وقطار رقم 833 إلى أسوان في 01:10 صباحًا، وذلك جميعه بالتوقيت الصيفي الجديد.

وفيما يخص القطارات التي تكون في مسيرها وقت تغيير الساعة، أكدت الهيئة أن الركاب على متن هذه القطارات عند لحظة تقديم الساعة في تمام 11 مساءً، سيلاحظون تأخرًا ظاهريًا في مواعيد الوصول بنحو ساعة، حيث تستكمل القطارات رحلاتها بشكل طبيعي حتى محطاتها النهائية وفق التوقيت الجديد.

ومن المقرر أن يتم تعديل الساعة رسميًا داخل جميع المحطات وأبراج المراقبة عند بلوغ الساعة 23:00 (11 مساءً)، حيث يتم تقديمها مباشرة إلى 24:00 (منتصف الليل)، لتبدأ فورًا جداول التشغيل الصيفية.

ودعت الهيئة جمهور المسافرين إلى مراجعة مواعيد الرحلات بدقة، مشيرة إلى تفعيل الإذاعة الداخلية في مختلف المحطات للإعلان عن المواعيد الجديدة، إلى جانب الدفع بمفتشي الحركة والمناوبين داخل ساحات المحطات للرد على استفسارات الركاب وتيسير حركة السفر.