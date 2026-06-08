إذاعة الجيش الإسرائيلي: توقعات باستمرار تبادل الضربات مع إيران لأيام

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه من المتوقع أن يستمر تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران لعدة أيام.



و أوضحت الإذاعة أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط، حيث من المتوقع أن يتم حشد عدة كتائب احتياطية، مع تعزيز القوات على الحدود، وبشكل خاص على خط التماس في الضفة الغربية وعلى الحدود الأردنية.

كما أشارت الإذاعة إلى أن تعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط قد بدأت هذا الصباح في قيادة الجبهة الداخلية، مشيرة إلى أن هذه القوات هي قوات إنقاذ جاهزة للوصول إلى مواقع تحطم الصواريخ.



و في وقت سابق، أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن سلاح الجو قصف عدة أهداف في مجمع البتروكيماويات في ماهشهر بجنوب غرب إيران.

وذلك بعد إعلان إسرائيل شن هجمات ضد أهداف عسكرية في إيران، بعد ساعات من إطلاق طهران صواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية.