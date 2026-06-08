قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: 31 حالة من الحجاج محجوزة في مستشفيات السعودية
أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل ومخاوف على الإمدادات العالمية
الفراخ نزلت 26 جنيها.. سعر الدواجن والبيض اليوم
وزير الصناعة ورجال الأعمال المصريين الأفارقة يبحثان تعزيز التكامل الصناعي بالقارة
قادة باكستان يتعهدون مجددا بمواصلة الحرب على الإرهاب
في ذكراه.. "نجيب الريحاني" أشهر ممثل ساخر في تاريخ المسرح العربي ومؤسس مدرسة الكوميديا السوداء
الأخضر الرابح الوحيد.. تأثير الحرب على أسعار النفط والدولار والذهب
الدولار يترقب الفيدرالي.. محمد يحيى: رفع الفائدة الأمريكية يضغط على الاقتصادات الناشئة
سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في عدة مواقع وسط إسرائيل
التأمين الاجتماعي تعتذر للمواطنين.. وتعلن أخبارا سارة بشأن المعاشات
وزير خارجية مصر: حريصون على تهدئة التوترات وتعزيز فرص التوصل إلى حلول دبلوماسية للأزمة
يديعوت أحرونوت: صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إذاعة الجيش الإسرائيلي: توقعات باستمرار تبادل الضربات مع إيران لأيام

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه من المتوقع أن يستمر تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران لعدة أيام.


و أوضحت الإذاعة أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط، حيث من المتوقع أن يتم حشد عدة كتائب احتياطية، مع تعزيز القوات على الحدود، وبشكل خاص على خط التماس في الضفة الغربية وعلى الحدود الأردنية.

كما أشارت الإذاعة إلى أن تعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط قد بدأت هذا الصباح في قيادة الجبهة الداخلية، مشيرة إلى أن هذه القوات هي قوات إنقاذ جاهزة للوصول إلى مواقع تحطم الصواريخ.


و في وقت سابق، أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن سلاح الجو قصف عدة أهداف في مجمع البتروكيماويات في ماهشهر بجنوب غرب إيران.
وذلك بعد إعلان إسرائيل شن هجمات ضد أهداف عسكرية في إيران، بعد ساعات من إطلاق طهران صواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية.

إذاعة الجيش الإسرائيلي تبادل الضربات إسرائيل وإيران تعبئة واسعة كتائب احتياطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

انتبه قبل الخروج غدًا.. ظاهرتان تضربان الطقس والأرصاد تحذر

البنزين

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الميت يختار من يزوره

هل الميت يختار من يزوره في المنام؟.. انتبه فزيارته لك لها 9 أسباب

الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

ضرب بالشباشب.. الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

ظبط صاحب فيديو حرق العلم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حرق العلم وتضبط مرتكبه بالمنوفية

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميًا

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميا

ترشيحاتنا

الحسين عموته

أرقام آخر تجربة لـ حسين عموته المرشح لتدريب الأهلي

مصطفي شوبير

كريم حسن شحاتة: مصطفى شوبير يمتلك عقلية وخبرة الحراس الكبار

المصري البورسعيدي

موعد مباراة المصري البورسعيدي وإنبي في نهائي كأس عاصمة مصر

بالصور

زي المحلات.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة

طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت
طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت
طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد