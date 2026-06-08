جيش الإحتلال يعلن استهداف مجمع بتروكيماويات في إيران

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن سلاح الجو قصف عدة أهداف في مجمع البتروكيماويات في ماهشهر بجنوب غرب إيران.

وذلك بعد إعلان إسرائيل شن هجمات ضد أهداف عسكرية في إيران، بعد ساعات من إطلاق طهران صواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية.

من جانبه أعلن التليفزيون الإيراني أن انفجارات دوت في طهران وتبريز وأصفهان.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي انفجارين قويين على الأقل في طهران.

وقال جيش الإحتلال إن "القوات الجوية قصفت أهدافا عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران".

وأضاف الجيش: "سلاح الجو هاجم أهدافا عسكرية في إيران بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية".