تضرر 5 مبان في مستوطنة "إيتمار" في الضفة الغربية بعد ضربة إيرانية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتضرر 5 مبان في مستوطنة "إيتمار" في الضفة الغربية بعد سقوط صاروخ إيراني.



و أطلقت إيران، وفق ما أوردته وسائل إعلام إيرانية، دفعة صاروخية جديدة باتجاه إسرائيل، في تصعيد متواصل للمواجهة العسكرية بين الجانبين، وسط حالة استنفار واسعة في منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ باليستية من الأراضي الإيرانية، مؤكداً أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديدات القادمة، فيما دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من البلاد، شملت منطقة تل أبيب الكبرى وعدداً من المدن والمستوطنات الأخرى.

وفي تطور متزامن، أفادت “القناة 12” الإسرائيلية بسماع أصوات انفجارات في القدس المحتلة وشمال البحر الميت، بالتزامن مع عمليات الاعتراض الجوي، بينما طلبت سلطات الاحتلال من المستوطنين الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية والتوجه إلى المناطق المحصنة عند الضرورة.