إيران تعلن بدء عملية نصر.. استهداف قاعدتين جويتين في إسرائيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن بدء عملية "نصر" واستهداف مراكز مهمة في القاعدتين الجويتين الإسرائيليتين الاستراتيجتين "تل نوف" و"نيفاتيم".



وجاء في بيان الحرس الثوري الإيراني: "توكلا على الله وبعونه، شن منذ قليل المقاتلون الشجعان في القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني عملية "نصر" بالشفرة المقدسة "يا حيدر كرار"، تكريما لشهداء حرب الـ12 يوما، وذلك باستهداف مراكز مهمة في القاعدتين الجويتين الاستراتيجيتين".

وأضاف البيان: "نفذت هذه العملية ردا على العدوان الصاروخي من قبل الكيان الصهيوني قاتل الأطفال، الذي استهدف عدة مواقع رادارية في ثلاثة أماكن مختلفة من البلاد".

وأكد الحرس الثوري أن "سرعة الرد على اعتداءات جيش الكيان الصهيوني واتساع نطاق بنك الأهداف من كانت بين الإجراءات التي قامت بها المجموعات المنفذة في هذه المرحلة".

وشدد البيان على أن "جميع الوحدات القتالية والعملياتية في الحرس الثوري في حالة جهوزية تامة لتنفيذ عملية نموذجية واسعة النطاق على جميع الجبهات، وقد أعدت خطط عمل وفقا لسيناريوهات العدو".