السكة الحديد: خط القنطرة شرق / بئر العبد يقدم خدمة نقل متميزة للمواطنين عبر 8 محطات

حمادة خطاب

 تواصل وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جهودها لتطوير خدمات النقل السككي للمواطنين بمدن وقري شمال سيناء بتكلفة مخفضة ، وذلك من خلال خط القنطرة شرق / بئر العبد ، الذي يُمثل أحد المحاور الاستراتيجية لربط  محافظة شمال سيناء بمدن القناة ومنها الي باقي محافظات الجمهورية ، بما يسهم في دعم حركة انتقال المواطنين ونقل البضائع وخدمة المشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها في المنطقة.

في اطار الكبير الذي توليه الدولة المصرية  لتحقيق التنمية الشاملة بسيناء ،تنفيذا  لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي ضوء تنقيذ وزارة النقل لمراحل قطار التنمية في سيناء بطول 500 كم ( مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا ).

وفي هذا السياق، أعلنت  الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعيد تشغيل القطارات على الخط بالعربات المطوّرة "تحيا مصر"، وذلك على النحو التالي:

أولاً: اتجاه القنطرة شرق / بئر العبد:

- قطار رقم 291 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 08:00 صباحًا، ويصل محطة بالوظة الساعة 08:43 حيث يقابل القطار رقم 290 ويقوم منها الساعة 08:53  ليصل محطة بئر العبد الساعة 10:10 صباحًا  طبقا للجدول المرفق . 

- قطار رقم 293 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 14:30 مساءً ويصل محطة بالوظة الساعة 15:13 حيث يقابل القطار رقم 292 ويقوم منها الساعة 15:24  ليصل محطة بئر العبد الساعة 16:40 مساءً  طبقا للجدول المرفق . 

ثانيًا: اتجاه بئر العبد / القنطرة شرق:

- قطار رقم 290 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 07:25 صباحًا ويصل محطة بالوظة الساعة 08:42 حيث يقابل القطار رقم 291 ويقوم منها الساعة 08:51  ليصل محطة القنطرة شرق الساعة 09:35 صباحًا طبقا للجدول المرفق .  

- قطار رقم 292 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 13:55 مساءً ويصل محطة بالوظة الساعة 15:12 حيث يقابل القطار رقم 293 ويقوم منها الساعة 15:21  ليصل محطة القنطرة شرق الساعة 16:05 مساءً طبقا للجدول المرفق .

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر علي المضي قدما في تنفيذ خطط التطوير والتحديث الخاصة بمشروع قطار التنمية بسيناء من أجل الاستمرار في تقديم مستويات خدمة متميزة للمواطنين  ، بما يواكب خطط وبرامج التنمية المستدامة علي ارض الفيروز ، ويعزز من دور مرفق السكك الحديدية كأحد أهم دعائم التنمية في  الجمهورية الجديدة.

