قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: 31 حالة من الحجاج محجوزة في مستشفيات السعودية
أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل ومخاوف على الإمدادات العالمية
الفراخ نزلت 26 جنيها.. سعر الدواجن والبيض اليوم
وزير الصناعة ورجال الأعمال المصريين الأفارقة يبحثان تعزيز التكامل الصناعي بالقارة
قادة باكستان يتعهدون مجددا بمواصلة الحرب على الإرهاب
في ذكراه.. "نجيب الريحاني" أشهر ممثل ساخر في تاريخ المسرح العربي ومؤسس مدرسة الكوميديا السوداء
الأخضر الرابح الوحيد.. تأثير الحرب على أسعار النفط والدولار والذهب
الدولار يترقب الفيدرالي.. محمد يحيى: رفع الفائدة الأمريكية يضغط على الاقتصادات الناشئة
سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في عدة مواقع وسط إسرائيل
التأمين الاجتماعي تعتذر للمواطنين.. وتعلن أخبارا سارة بشأن المعاشات
وزير خارجية مصر: حريصون على تهدئة التوترات وتعزيز فرص التوصل إلى حلول دبلوماسية للأزمة
يديعوت أحرونوت: صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تقليل زمن التقاطر ورفع سرعات التشغيل.. ملحمة هندسية كبرى في تطوير مترو الإسكندرية

مترو الإسكندرية
مترو الإسكندرية
البهى عمرو

أكد الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق بجامعة بني سويف، أن ما تشهده مصر من مشروعات تنموية وبنية تحتية متطورة يمثل ملحمة هندسية متكاملة تعيد صياغة مفهوم التنمية بأيدٍ مصرية، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل تنفيذ مشروعاتها وفق جداول زمنية غير مسبوقة رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الجولات الميدانية والمتابعات المستمرة التي يجريها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تعكس حرص الدولة على متابعة تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف المحافظات، بما يضمن تحقيق التنمية بشكل متوازن وعادل على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الدولة المصرية اتجهت بقوة إلى مشروعات النقل الجماعي الأخضر والصديق للبيئة، خاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية، لمواجهة الزيادة السكانية الكبيرة وتحسين كفاءة منظومة النقل وتقليل الازدحام.

وأشار إلى أن تطوير منظومة النقل في الإسكندرية يأتي في إطار رؤية شاملة تستهدف رفع كفاءة التنقل داخل المدينة، من خلال تحويل قطار أبو قير إلى مترو حديث، إلى جانب تنفيذ امتدادات جديدة تسهم في خدمة المناطق العمرانية المختلفة.

وأضاف أن زيادة الطاقة الاستيعابية لمترو الإسكندرية وتقليل زمن التقاطر بين الرحلات يسهمان في تحسين مستوى الخدمة وتقليل أزمنة الانتقال، بما ينعكس بشكل مباشر على المواطنين من خلال خفض الوقت المهدر في التنقل وتسهيل الوصول إلى أماكن العمل والخدمات.

وأكد أن تطوير ترام الإسكندرية وفصل مساراته ورفع سرعات التشغيل من شأنه تعزيز كفاءة النقل الجماعي، وتقليل الضغط على الطرق والمحاور الرئيسية داخل المحافظة.

الطرق الإسكندرية النقل الجماعي مترو الإسكندرية هندسة الطرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

انتبه قبل الخروج غدًا.. ظاهرتان تضربان الطقس والأرصاد تحذر

البنزين

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الميت يختار من يزوره

هل الميت يختار من يزوره في المنام؟.. انتبه فزيارته لك لها 9 أسباب

الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

ضرب بالشباشب.. الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

ظبط صاحب فيديو حرق العلم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حرق العلم وتضبط مرتكبه بالمنوفية

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميًا

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميا

ترشيحاتنا

الدولار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين.. فيديو

إيران

محمد اليمني: إيران تحاول فرض معادلة جديدة في مواجهة إسرائيل.. فيديو

غادة عادل

غادة عادل لـ رامز جلال: ممكن ما تعملش فيا مقلب تاني؟

بالصور

زي المحلات.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة

طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت
طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت
طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد