مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي غدا الجمعة.. تعرف عليها بالساعة والدقيقة

يدخل المواطنون اعتبارًا من الليلة مرحلة جديدة من تنظيم الوقت، تمتد حتى أواخر أكتوبر 2026، في تجربة تسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة اليومية وكفاءة استهلاك الموارد، وفيها سيتم العمل بنظام التوقيت الصيفي، ولهذا يكثر البحث عن مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة إلى التوقيت الصيفي.

مواقيت الصلاة في التوقيت الصيفي

موعد صلاة الفجر 04:46

موعد الشروق: 06:19

موعد صلاة الجمعة: 12:53

موعد صلاة العصر: 04:29

موعد صلاة المغرب: 07:28

موعد صلاة العشاء: 08:51

أما في محافظة الإسكندرية، فتبدأ صلاة الفجر عند الساعة 4:48 صباحًا، وتكون صلاة الظهر في الساعة 12:58 ظهرًا، في حين يحين موعد صلاة العصر عند الساعة 4:36 مساءً، بينما تقام صلاة المغرب في الساعة 7:35 مساءً، وصلاة العشاء في الساعة 8:59 مساءً، مع وجود اختلافًا بسيطًا بالمواعيد مقارنة بباقي المحافظات.

تطبيق التوقيت الصيفي

ويبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر اعتبارًا من آخر جمعة من شهر أبريل، حيث يوافق أول يوم لتطبيق النظام الجديد يوم الجمعة 24 أبريل 2026، ويأتي هذا التغيير ضمن الإجراءات السنوية التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من ضوء النهار لفترات أطول.

وتكمن أهمية تطبيق التوقيت الصيفي في تأثيره المباشر على مواعيد الصلاة اليومية، إذ تختلف المواقيت من محافظة إلى أخرى بعد تقديم الساعة 60 دقيقة، مع استمرار التغير التدريجي في أوقات الصلاة بالتزامن مع تغير الفصول، ومن المقرر أن يستمر العمل بالتوقيت الصيفي في مصر لعام 2026 حتى نهاية شهر أكتوبر، قبل العودة مجددًا إلى التوقيت الشتوي.