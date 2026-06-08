محمد اليمني: إيران تحاول فرض معادلة جديدة في مواجهة إسرائيل.. فيديو

أكد الدكتور محمد اليمني، الباحث في الشأن السياسي، أن التحركات الإيرانية الأخيرة والضربات الصاروخية تجاه إسرائيل لم تكن مفاجئة، بل جاءت في سياق تطورات متراكمة شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن إيران تسعى من خلال هذه الخطوات إلى فرض معادلة جديدة في الصراع القائم.

وقال اليمني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن المشهد الحالي يختلف عن المواجهات السابقة، حيث بادرت إيران هذه المرة بالرد المباشر، وهو ما يمثل تحولًا في قواعد الاشتباك التقليدية التي اعتادت فيها إسرائيل تنفيذ الضربات أولًا قبل الرد الإيراني.

وأوضح أن إيران تسعى إلى تثبيت معادلة ردع جديدة، إلا أن إسرائيل لم تتجاوب مع هذه المعادلة، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واصل نهجه التصعيدي رغم الدعوات الأمريكية للتهدئة.

وأضاف أن أي مؤشرات إيجابية تتعلق بإمكانية التوصل إلى تفاهمات أو اتفاقات بين الولايات المتحدة وإيران كانت تقابل بتصعيد إسرائيلي، في ظل اعتبارات سياسية وأمنية معقدة تشهدها المنطقة.