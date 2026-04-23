الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
ديني

مواقيت الصلاة الجديدة .. وموعد صلاة الجمغة غداً في المحافظات.. اضبط الساعة قبل النوم

محمد صبري عبد الرحيم

يطبق مساء اليوم الساعة 12 ليلاً التوقيت الصيفي 2026 في مصر، يترقب المسلمون مواقيت الصلاة وخاصة صلاة الجمعة، حيث تغيرت مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي 2026، وذلك بعدما يتم يقديم الساعة 60 دقيقة.


موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر اعتبارًا من آخر جمعة من شهر أبريل، حيث يوافق أول يوم لتطبيق النظام الجديد يوم الجمعة 24 أبريل 2026، ويأتي هذا التغيير ضمن الإجراءات السنوية التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من ضوء النهار لفترات أطول.

وتكمن أهمية تطبيق التوقيت الصيفي في تأثيره المباشر على مواعيد الصلاة اليومية، إذ تختلف المواقيت من محافظة إلى أخرى بعد تقديم الساعة 60 دقيقة، مع استمرار التغير التدريجي في أوقات الصلاة بالتزامن مع تغير الفصول، ومن المقرر أن يستمر العمل بالتوقيت الصيفي في مصر لعام 2026 حتى نهاية شهر أكتوبر، قبل العودة مجددًا إلى التوقيت الشتوي.


مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي 2026

في محافظة القاهرة، تبدأ صلاة الفجر عند الساعة 4:46 صباحًا، بينما تقام صلاة الظهر في الساعة 12:53 ظهرًا، وتكون صلاة العصر في تمام الساعة 4:29 مساءً، أما صلاة المغرب فتُؤدى عند الساعة 7:28 مساءً، وتأتي صلاة العشاء في الساعة 8:51 مساءً.

مواعيد الصلاة بالتوقيت الصيفي 2026

أما في محافظة الإسكندرية، فتبدأ صلاة الفجر عند الساعة 4:48 صباحًا، وتكون صلاة الظهر في الساعة 12:58 ظهرًا، في حين يحين موعد صلاة العصر عند الساعة 4:36 مساءً، بينما تقام صلاة المغرب في الساعة 7:35 مساءً، وصلاة العشاء في الساعة 8:59 مساءً، مع وجود اختلافًا بسيطًا بالمواعيد مقارنة بباقي المحافظات.

وفي باقي المحافظات مثل المنصورة وأسيوط وقنا وأسوان وشرم الشيخ، تتغير مواقيت الصلاة وفق النظام الجديد للتوقيت الصيفي مع وجود فروق طفيفة بين كل محافظة وأخرى بما يضمن أداء الصلوات في أوقاتها الصحيحة حسب التوقيت المحلي الجديد.

موعد صلاة الجمعة غدا فى القاهرة

12:53 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة غدا فى الإسكندرية

 12:58 ظهرًا.


صلاة الجمعة غدا فى الجيزة

١٢:٥٣ ظهرا

صلاة الجمعة غدا فى أسوان

١٢:٤٧ ظهرا

نصائح مهمة للمواطنين

ومع بدء التطبيق، يُنصح المواطنين بالآتي:

ضبط الساعات قبل النوم الليلة لتجنب التأخير.
متابعة أي تحديثات في مواعيد العمل أو الدراسة.
الانتباه خلال الأيام الأولى لتفادي أي ارتباك في المواعيد.

عودة بعد توقف سنوات

يُذكر أن مصر أعادت العمل بالتوقيت الصيفي في عام 2023 بعد توقف دام نحو 7 سنوات منذ 2016، في إطار خطة الدولة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والاستفادة من ساعات النهار الطويلة.

وبذلك، يدخل المواطنيون اعتبارًا من الليلة مرحلة جديدة من تنظيم الوقت، تمتد حتى أواخر أكتوبر 2026، في تجربة تسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة اليومية وكفاءة استهلاك الموارد.

