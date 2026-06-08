رئيس الوزراء يشهد إنتاج أول سيارة "نيسان ماجنيت" في أفريقيا داخل مصنع " مصر"

في مستهل جولته بمدينة السادس من أكتوبر، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الصناعية في عدة قطاعات، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم إنتاج أول سيارة "نيسان ماجنيت" (Nissan Magnite) في أفريقيا، وذلك داخل مصنع شركة "نيسان مصر" بمدينة السادس من أكتوبر، في خطوة تاريخية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة السيارات.

وجاء ذلك خلال احتفالية أقامتها الشركة بمصنعها بالسادس من أكتوبر، أعقبتها جولة تفقدية موسعة قام بها رئيس مجلس الوزراء بالمصنع، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وجوردي فيلا، نائب رئيس القطاع الإقليمي لشركة "نيسان" أوروبا وأفريقيا، والمهندس محمد عبدالصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان أفريقيا. كما شارك في الاحتفالية السفير فوميو إيواي، سفير اليابان لدى مصر، إلى جانب لفيف من كبار المسؤولين، وموردي مكونات الإنتاج المحلي، وموردي قطع الغيار، والوكلاء المعتمدين لشركة نيسان مصر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا الحدث يجسد استراتيجية الدولة المصرية نحو تعميق وتوطين التصنيع المحلي، لا سيما في قطاع استراتيجي وحيوي كصناعة السيارات.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على تقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة للشركات العالمية الكبرى لإنشاء وتطوير قاعدة صناعية قوية ومتكاملة في مصر، بما يساهم في نقل أحدث التكنولوجيات العالمية، وتعظيم نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق تصديرية جديدة تخدم الاقتصاد الوطني وتلبي تطلعات الدولة نحو الريادة الإقليمية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن بدء إنتاج هذا الطراز الجديد في مصر يعكس جاذبية مناخ الاستثمار المصري وقدرته على استقطاب كبرى الشركات العالمية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التجارية التي تدعم توسع قطاع السيارات، بما يساهم في تعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى أن هذه الخطوة تمثل إحدى النتائج الهامة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، مؤكداً حرص الوزارة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون الوطني في هذه الصناعة الحيوية، من خلال دعم وتطوير شبكة الموردين المحليين ومصانع الصناعات المغذية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتلبية الاحتياجات المتنامية.

وعقب الوصول، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه إلى منطقة الاحتفال بالساحة المفتوحة أمام المبنى الإداري للشركة، وفي كلمته أعرب المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان أفريقيا، عن فخره ببدء إنتاج الطراز الجديد، مؤكداً أنه يعكس التزام الشركة طويل المدى بالسوق المصرية ودعم نموها الصناعي منذ عام ٢٠٠٤ كشركة مملوكة بالكامل لنيسان العالمية.

وأوضح أن إجمالي استثمارات الشركة تجاوز ٢٧٦ مليون دولار بمصنعها الممتد على مساحة ١٠٤ آلاف متر مربع، حيث نجحت الشركة في إنتاج نحو ٣٠ ألف سيارة العام الماضي، إلى جانب تطوير خطوط الإنتاج لتصل سعتها إلى ٥٠ ألف سيارة سنوياً، مع رفع نسبة المكون المحلي من ٥١٪ إلى ٥٥٪، وتصدير أكثر من ٢٥ ألف سيارة خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف العضو المنتدب لشركة نيسان أفريقيا أن الشركة تمثل أحد أهم اللاعبين الصناعيين في مصر، بتوفيرها أكثر من ١٠٠٠ فرصة عمل مباشرة ونحو ٥ آلاف فرصة عمل غير مباشرة في منظومة الموردين والشركاء، مشيراً إلى أن عام ٢٠٢٥ كان عاماً استثنائياً للشركة بعد تصدرها قطاع سيارات الركوب بحصة سوقية بلغت ١٨,٦٪، وهي الأعلى في تاريخها بمصر، ومشدداً على أن هذه النجاحات هي ثمرة شراكة قوية مع الحكومة المصرية في ظل رؤية مشتركة لتطوير صناعة السيارات.

واستعرض المهندس محمد عبد الصمد، خلال كلمته بالاحتفالية، مراحل تنفيذ المشروع، موضحاً أنه عقب إصدار استراتيجية تطوير صناعة السيارات (AIDP)، أعلنت الشركة عن استثمار إضافي بقيمة ٤٥ مليون دولار أمريكي في الربع الأخير من عام ٢٠٢٤، لتبدأ مراحل التجهيز وتركيب خط الإنتاج الجديد في الربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٥، تلتها تجارب الإنتاج في الربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٦، وصولاً للاحتفال اليوم بخروج السيارة الرائدة "نيسان ماجنيت" المزودة بمحرك تيربو سعة ١٠٠٠ سي سي وقوة ١٠٠ حصان، والمتوافقة مع معايير (6 Euro) للانبعاثات بمعدل استهلاك وقود يبلغ ٥,٨ لتر لكل ١٠٠ كم، والمصممة لتحقيق تصنيف أمان ٥ نجوم بـ ٦ وسائد هوائية وتقنيات حماية متطورة.

وتطرق العضو المنتدب لشركة نيسان أفريقيا إلى الدور المجتمعي والبيئي المستدام للشركة، مشيراً إلى الشراكة مع مشروع المدارس التكنولوجية التطبيقية المصرية-اليابانية (EJ KOSEN) ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة الصناعة لبناء جيل المستقبل وتطوير المهارات، لافتاً إلى التزام نيسان مصر بالاستدامة عبر الاعتماد الحالي على الطاقة الشمسية لتوليد نحو ٦٥٪ من احتياجات المصنع من الطاقة، مع استهداف الوصول إلى ١٠٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠، تزامناً مع تطبيق حلول متقدمة لمعالجة وإعادة استخدام المياه لتعزيز كفاءة الموارد والتحول نحو تصنيع صديق للبيئة.

وفي كلمته، أعرب ماسيميليانو ماكس ميسينا، رئيس شركة نيسان لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا، عن فخره بالاحتفال بهذا الحدث التاريخي الفارق المتمثل في إطلاق أول سيارة "نيسان ماجنيت" (Nissan MAGNITE) تُصنع في إفريقيا، وتحديداً على أرض مصر.

وأكد أن هذا الإنجاز لا يقتصر فقط على طرح مركبة جديدة، بل يجسد دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للتصنيع، ويعكس التزام شركة نيسان الراسخ تجاه هذه السوق التي نجحت فيها الشركة على مدار عقود طويلة في بناء إرث قوي من الريادة والابتكار، معرباً عن اعتزازه بأن السيارة الأكثر مبيعاً في السوق تحمل شعار "صُنع في مصر"، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها العملاء في معايير الجودة والاعتمادية والابتكار التي تقدمها الشركة.

وأوضح ماسيميليانو ماكس ميسينا، أن مصر تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية نيسان الإقليمية وجزءاً لا يتجزأ من رؤيتها طويلة المدى، وبفضل موقعها كمركز للتصنيع والتصدير، تلعب دوراً حيوياً في خدمة قارة أفريقيا وما وراءها، مشيراً إلى أنه مع إضافة خط الإنتاج الجديد، تعمل الشركة على زيادة القدرة الإنتاجية بمقدار ١٠ آلاف وحدة سنوياً، مما يعزز دور مصر كمركز للتميز في مجال تصنيع السيارات، ويمثل بداية فصل جديد لإنتاج أول سيارة "نيسان ماجنيت" بأيدٍ مصرية.

كما أعلن رئيس شركة نيسان لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا، عن الاحتفال بإنجاز تاريخي آخر وهو إنتاج ٣٥٠ ألف مركبة في مصر على مدار العشرين عاماً الماضية، مؤكداً أن كل إنجاز منها يمثل فرص عمل جرى توفيرها، ومهارات جرى تطويرها، وعائلات تم دعمها، إذ لا تقتصر استثمارات الشركة على السيارات فحسب، بل تتعلق بالبشر والمجتمعات ومستقبل الصناعة في مصر.

وأشاد خلال كلمته بالدور الحاسم والحيوي للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، لكون هذه المبادرة تعزز الثقة في المستقبل الصناعي لمصر، وتشجع على توطين الصناعة، وتوسيع الصادرات، ودفع عجلة النمو على المدى الطويل، والعمل معاً لبناء منظومة متكاملة توفر فرص العمل، وتمكن الموردين المحليين، وترسخ مكانة مصر كدولة رائدة في مجال تصنيع السيارات في جميع أنحاء أفريقيا.

ونوه ماسيميليانو ماكس ميسينا، بأهمية قوة سلسلة القيمة المتكاملة للشركة، بدءاً من الرؤية الحكومية، والمستثمرين والشركاء، ووسائل الإعلام التي تساعد في إبراز الابتكارات، وصولاً إلى الموردين الذين يدفعون عجلة التنافسية وتوطين الصناعة، وموظفي الشركة الذين يمثلون قلب نيسان مصر النابض؛ إذ تزدهر هذه السلسلة لزيادة القيمة المحلية المضافة يومياً والتي بلغت ٥٥٪، مسترشدة بفلسفة "كايزن" اليابانية القائمة على التطوير المستمر، مختتماً بأن إطلاق اليوم هو رمز لالتزام "نيسان" الراسخ تجاه مصر وتجاه مستقبل قطاع التنقل.

وعقب انتهاء الاحتفالية، تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه خطوط الإنتاج بالمصنع، حيث استمع إلى شرح توضيحي من المهندس وليد فتحي، رئيس قطاع التصنيع ومدير مصنع نيسان، حول القدرات التشغيلية لخط الإنتاج الجديد المخصص لطراز "ماجنيت" (Magnite)، وكذلك تم تقديم شرح حول الأجزاء والمكونات التي يتم تصنيعها محلياً التي تدخل في تجميع سيارات نيسان بمختلف طرازاتها، وأثنى رئيس الوزراء على مستوى الجودة التصنيعية.

وأوضح المهندس وليد فتحي أن هذا الخط يسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية للمصنع عبر إدخال تكنولوجيات متطورة تُطبق لأول مرة، تشمل تقنية الطلاء ثنائي اللون، ودمج الروبوتات عالية التقنية، وتطبيق أنظمة صارمة لمراقبة الجودة تضمن تقديم سيارة بمواصفات عالمية وأعلى معايير السلامة والاعتمادية.

وخلال تفقد رئيس الوزراء ومرافقيه لخط تجميع ولحام هيكل السيارة، أكد المهندس محمد عبد الصمد في هذا الصدد أن إنتاج السيارة "ماجنيت" (Magnite) يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة نيسان والحكومة المصرية في ٤ ديسمبر ٢٠٢٤، والتي التزمت الشركة بموجبها بضخ استثمارات بقيمة ٤٥ مليون دولار لتحديث خطوط تجميع سيارات الركوب تمهيداً لبدء إنتاج هذا الطراز.

ولفت إلى أن سيارة "نيسان ماجنيت" تلعب دوراً محورياً في استراتيجية نمو الشركة في أفريقيا بعد نجاح إطلاقها وتصدرها فئتها في أسواق رئيسية كجنوب أفريقيا والمغرب وتونس، مشيراً إلى أنها صُممت لاستقطاب جيل جديد عبر تقديم خيار مثالي يجمع بين الأداء الاقتصادي، الأمان العالي، التكنولوجيا الذكية، والتصميم المتميز بالسوق المحلية.

وفي سياق متصل، أكد جوردي فيلا، نائب رئيس القطاع الإقليمي لنيسان أوروبا وأفريقيا، وخدمات ما بعد البيع والعلامة التجارية، أن تجميع طراز "نيسان ماجنيت" (Magnite) في مصر يمثل نموذجاً للتميز الصناعي الإقليمي، ويعكس التوافق الكامل بين التصنيع المحلي ومعايير نيسان العالمية في الجودة والكفاءة والانضباط التشغيلي، مشيراً إلى أن نسبة المكون المحلي لسيارة "نيسان ماجنيت" المصنّعة محلياً تصل إلى أكثر من ٥٥٪، وهو ما يمثل معياراً جديداً للتصنيع المحلي، ويؤكد قدرة مصر على إنتاج وتجميع السيارات من خلال شبكة قوية من الموردين المحليين وموردي مكونات الإنتاج.

كما شملت الجولة تفقد رئيس الوزراء ومرافقيه منظومة الإنتاج المتطورة بالمصنع التي شملت الروبوت الخاص بلحام حواف أبواب السيارة، تلاها عرض تقديمي للكشف لأول مرة عن السيارة المجمعة محلياً، كما تفقد رئيس الوزراء "متحف تراث نيسان في مجال التصنيع" بساحة المصنع، والذي استعرض السجل الحافل للموديلات التي أنتجتها الشركة في مصر على مدار العقود الماضية، بما يعكس التزام نيسان المستدام بالسوق المصرية وريادتها في تطوير القدرات البشرية والتكنولوجية والفنية بقطاع السيارات المحلية.

وفي غضون ذلك لفت ماسيميليانو ماكس ميسينا، رئيس شركة نيسان لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا، إلى أن الشركة حققت العام الماضي أداءً قياسياً بحصة سوقية إجمالية بلغت ١٥,٦٪ ومبيعات ناهزت ٣٢ ألف سيارة، مدفوعة بصدارتها لقطاع سيارات الركوب بحصة ١٨,٦٪، فيما سجل مصنعها أعلى إنتاج في تاريخه بتجميع أكثر من ٢٨ ألف سيارة بنظام الفترتين مع العمل للوصول إلى ٥٠ ألف سيارة كطاقة قصوى، مؤكداً التزام نيسان – باعتبارها الشركة العالمية الوحيدة في مصر التي تمتلك مصنعها بنسبة ١٠٠٪ – بتطبيق أعلى معايير الجودة لتعزيز مكانة مصر كمركز استراتيجي لتصنيع وتصدير السيارات إلى أفريقيا.

كما شاهد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه حزمة اختبارات الأمان والسلامة التي تخضع لها السيارة الجديدة "نيسان ماجنيت" لضمان مطابقتها لأعلى المعايير الدولية.

وفي الختام، شهد رئيس الوزراء قص الشريط إيذاناً بالإعلان الرسمي عن خروج أول سيارة «نيسان ماجنيت» مُصنعة محلياً في جمهورية مصر العربية، والتقط صورة تذكارية مع أعضاء مجلس إدارة الشركة والمهندسين والعاملين بالمصنع.