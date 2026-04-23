اظبط ساعتك.. بدء العد التنازلي للتوقيت الصيفي 2026

في خطوة ينتظرها المواطنون كل عام مع اقتراب فصل الصيف، تبدأ مصر اعتبارًا من منتصف ليل اليوم الخميس 23 أبريل 2026 تطبيق التوقيت الصيفي، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، لتصبح 01:00 صباحًا بدلًا من 12:00 مع بداية فجر الجمعة 24 أبريل، إيذانًا بانطلاق العمل بالنظام الجديد رسميًا.

ويأتي هذا التغيير وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينص على بدء العمل بالتوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، على أن يستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، قبل العودة مجددًا إلى التوقيت الشتوي.

لماذا تطبق الدولة التوقيت الصيفي؟

تسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة، أبرزها:

ترشيد استهلاك الكهرباء عبر الاستفادة من ضوء النهار لفترات أطول.

تقليل الضغط على الشبكة القومية خلال ساعات الذروة المسائية.

تنظيم مواعيد العمل بما يتناسب مع طبيعة فصل الصيف.

تأثير التوقيت الصيفي على الحياة اليومية

يمتد تأثير التوقيت الصيفي إلى مختلف القطاعات، حيث ينعكس بشكل مباشر على:

مواعيد العمل في المصالح الحكومية والقطاع الخاص.

جداول المواصلات العامة.

مواعيد الدراسة في المدارس والجامعات.

الأنشطة اليومية للمواطنين.

نصائح مهمة للمواطنين

ومع بدء التطبيق، يُنصح المواطنين بـ:

ضبط الساعات قبل النوم الليلة لتجنب التأخير.

متابعة أي تحديثات في مواعيد العمل أو الدراسة.

الانتباه خلال الأيام الأولى لتفادي أي ارتباك في المواعيد.

عودة بعد توقف سنوات

يُذكر أن مصر أعادت العمل بالتوقيت الصيفي في عام 2023 بعد توقف دام نحو 7 سنوات منذ 2016، في إطار خطة الدولة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والاستفادة من ساعات النهار الطويلة.

وبذلك، يدخل المواطنيون اعتبارًا من الليلة مرحلة جديدة من تنظيم الوقت، تمتد حتى أواخر أكتوبر 2026، في تجربة تسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة اليومية وكفاءة استهلاك الموارد.