أسعار النفط تواصل الارتفاع وتداول خام برنت فوق 103 دولارات للبرميل
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في قمة الدوري .. والقنوات الناقلة
مزحة زفاف تتحوّل لقضية.. اتهامات إلى سائحة بإتلاف معلم تاريخي في إيطاليا
النت بيخلص قبل الشهر.. إزاي تعرف إن الواي فاي بتاعك مسروق
بعد استشهاد 5 فلسطينين بمسيرة إسرائيلية .. حماس توجه طلبا عاجلا لمجلس السلام
تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال
قصف من جنوب لبنان.. إطلاق صاروخ اعتراضي في منطقة الجليل
بينهم 4 في حالة حرجة .. تصادم قطارين في الدنمارك وإصابة 17 شخصا
ناقد رياضي: مُواجهة حاسمة بين الزمالك وبيراميدز.. وأول 20 دقيقة مفتاح المباراة
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم .. فيديو
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 23 أبريل .. اعرف عيار 21 بكام؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

اظبط ساعتك.. بدء العد التنازلي للتوقيت الصيفي 2026

ولاء عادل

في خطوة ينتظرها المواطنون كل عام مع اقتراب فصل الصيف، تبدأ مصر اعتبارًا من منتصف ليل اليوم الخميس 23 أبريل 2026 تطبيق التوقيت الصيفي، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، لتصبح 01:00 صباحًا بدلًا من 12:00 مع بداية فجر الجمعة 24 أبريل، إيذانًا بانطلاق العمل بالنظام الجديد رسميًا.

ويأتي هذا التغيير وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينص على بدء العمل بالتوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، على أن يستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، قبل العودة مجددًا إلى التوقيت الشتوي.

لماذا تطبق الدولة التوقيت الصيفي؟

تسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة، أبرزها:

  • ترشيد استهلاك الكهرباء عبر الاستفادة من ضوء النهار لفترات أطول.
  • تقليل الضغط على الشبكة القومية خلال ساعات الذروة المسائية.
  • تنظيم مواعيد العمل بما يتناسب مع طبيعة فصل الصيف.

تأثير التوقيت الصيفي على الحياة اليومية

يمتد تأثير التوقيت الصيفي إلى مختلف القطاعات، حيث ينعكس بشكل مباشر على:

  • مواعيد العمل في المصالح الحكومية والقطاع الخاص.
  • جداول المواصلات العامة.
  • مواعيد الدراسة في المدارس والجامعات.
  • الأنشطة اليومية للمواطنين.

نصائح مهمة للمواطنين

ومع بدء التطبيق، يُنصح المواطنين بـ:

  • ضبط الساعات قبل النوم الليلة لتجنب التأخير.
  • متابعة أي تحديثات في مواعيد العمل أو الدراسة.
  • الانتباه خلال الأيام الأولى لتفادي أي ارتباك في المواعيد.

عودة بعد توقف سنوات

يُذكر أن مصر أعادت العمل بالتوقيت الصيفي في عام 2023 بعد توقف دام نحو 7 سنوات منذ 2016، في إطار خطة الدولة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والاستفادة من ساعات النهار الطويلة.

وبذلك، يدخل المواطنيون اعتبارًا من الليلة مرحلة جديدة من تنظيم الوقت، تمتد حتى أواخر أكتوبر 2026، في تجربة تسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة اليومية وكفاءة استهلاك الموارد.

مواعيد المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

11 أم 12 ليلاً؟.. مواعيد غلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

أزمة جديدة تضرب حياة مطرب المهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

أزمة جديدة تضرب مطرب مهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

موعد التوقيت الصيفي في مصر 2026

بعد إعلان مجلس الوزراء.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026

إبراهيم عادل

ليس بيراميدز.. إبراهيم عادل يتوقع بطل الدورى لهذا الموسم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث

المتهمة

فيديوهات رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية

ذخائر جوية

الاحتلال يعقد صفقات بأكثر من 200 مليون دولار مع إلبت سيستمز لشراء ذخائر جوية

ارشيفي

القبض على مهندسين من سلاح الجو الإسرائيلي بتهمة التخابر مع إيران

جوزاف عون

بعد استشهاد آمال خليل.. رئيس لبنان يوجه طلبا عاجلا للمجتمع الدولي

بالصور

زوجة كريم فهمي تتألق بإطلالة ملفتة.. ما سر جمالها؟

بـ 117 ألف.. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود

بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقته فى إسبانيا

ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع أمريكا

فيديو

التيك توكر كوكو

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد