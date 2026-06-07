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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فيديوهات السوشيال ميديا كشفتهم.. السجن 15عاماً لعصابة غرف الصرف الصحى بقنا

محكمة جنايات قنا
محكمة جنايات قنا
يوسف رجب

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة 4 متهمين بسرقة أغطية غرف الصرف الصحى بدائرة قسم شرطة قنا،  بالسجن 15سنة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبدالعال وعضوية المستشارين مهاب عبد الحميد محمود وأبوبكر يسن بكر وأحمد عبد الرحيم هريدي، وحضور شريف محمد محجوب وكيل النيابة العامة وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك وممدوح تغيان.

ترجع وقائع القضية إلى 15 يناير من عام 2026، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات تفيد استقلال ٤ أشخاص ٢ تروسيكل، واستيلائهم على أغطية غرف الصرف الصحى بمنطقة حي الزهور وشارع الـ 16 بدائرة قسم شرطة قنا، باستخدام فأس.

وبتكثيف التحريات تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من تحديد هوية المتهمين، حيث تبين أنهم تشكيل عصابى يضم كل من: إبراهيم.م.م.ح 26 عاما، عامل، محمد.ا.ح.س21 عاما، عامل، عزت.أ.ح.ع 24 عاما، عامل، ويوسف.أ.م 22 عاما، عامل، وجميعهم مقيمين بمركز المراغة بمحافظة سوهاج.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة والتى وجهت لهم تهمة سرقة مهمات وأدوات معدة للاستعمال والمنفعة العامة، والتي تمثلت في أغطية غرف الصرف الصحي، بدائرة قسم شرطة قنا.

وأحيلت القضية برقم 703 لسنة 2026 جنايات قنا وقيدت برقم 374 لسنة 2026 كلي قنا إلى محكمة الجنايات والتى قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن 15 سنة ومصادرة التروسيكلين.

قنا محكمة جنايات قنا غرف الصرف الصحى حي الزهور محافظة سوهاج أخبار قنا

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