موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بالتزامن مع قرب تغيير الساعة وإعلان بدء العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2026، يرغب الكثير فى معرفة موعد صلاة الجمعة غدا، حرصا منهم على عدم التأخر على أداء صلاة الجمعة، لذلك سوف تستعرض لكم موعد صلاة الجمعة غدا فى عدد من المحافظات.

موعد صلاة الجمعة غدا فى القاهرة

12:53 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة غدا فى الإسكندرية

12:58 ظهرًا.



صلاة الجمعة غدا فى الجيزة

١٢:٥٣ ظهرا

صلاة الجمعة غدا فى أسوان

١٢:٤٧ ظهرا

موعد بدء التوقيت الصيفى فى مصر

تبدأ مصر اعتبارًا من منتصف ليل اليوم الخميس 23 أبريل 2026 تطبيق التوقيت الصيفي، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، لتصبح 01:00 صباحًا بدلًا من 12:00 مع بداية فجر الجمعة 24 أبريل، إيذانًا بانطلاق العمل بالنظام الجديد رسميًا.

ويأتي هذا التغيير وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينص على بدء العمل بالتوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، على أن يستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، قبل العودة مجددًا إلى التوقيت الشتوي.

نصائح مهمة للمواطنين

ومع بدء التطبيق، يُنصح المواطنين بـ:

ضبط الساعات قبل النوم الليلة لتجنب التأخير.

متابعة أي تحديثات في مواعيد العمل أو الدراسة.

الانتباه خلال الأيام الأولى لتفادي أي ارتباك في المواعيد.

عودة بعد توقف سنوات

يُذكر أن مصر أعادت العمل بالتوقيت الصيفي في عام 2023 بعد توقف دام نحو 7 سنوات منذ 2016، في إطار خطة الدولة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والاستفادة من ساعات النهار الطويلة.

وبذلك، يدخل المواطنيون اعتبارًا من الليلة مرحلة جديدة من تنظيم الوقت، تمتد حتى أواخر أكتوبر 2026، في تجربة تسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة اليومية وكفاءة استهلاك الموارد.