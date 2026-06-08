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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حفنة قرارات لمجلس نقابة المهندسين وتجاهل تام لأزمة يوتن

محمنقيب المهندسين الدكتور المهندس محمد عبدالغنيد
محمنقيب المهندسين الدكتور المهندس محمد عبدالغنيد
الديب أبوعلي

عقد مجلس نقابة المهندسين المصرية جلسته رقم (4) يوم السبت 6 يونيو 2026، وأصدر مجموعة من القرارات الهامة التي شملت تطوير الخطط الاستراتيجية وتعزيز البنية التحتية للفروع والنشاط النقابي.

وجاء في أبرز القرارات:

  • تشكيل لجنة استراتيجية برئاسة نقيب المهندسين الدكتور المهندس محمد عبدالغني، وعضوية كل من المهندس ياسين محمد ياسين، والمهندس محمد عبدالعظيم، والدكتور هشام سعودي، والأستاذ الدكتور أكرم فاروق، والمهندس أسامة حسن، والمهندس شريف كامل، والمهندس علي جلال، والدكتورة رحاب المغربي، والدكتورة دلال حلمي، والمهندس محمد عطية، لإعداد الخطة الاستراتيجية للنقابة للفترة 2026–2030.
  • الموافقة على معايير وضوابط الشروط الواجب توافرها في أعضاء اللجنة العليا للهندسة الاستشارية.
  • تشكيل لجنة مركزية لدراسة الموقف القانوني والفني للوحدات السكنية بمشروع إسكان النقابة بالقطامية – القاهرة الجديدة، واتخاذ الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع وكيل النقابة رئيس لجنة الإسكان والمشروعات، والأمين العام، وأمين الصندوق، ورئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة.
  • دعم فروع النقابات الفرعية من خلال إعادة فتح وتشغيل مقري النقابة الفرعية بالقليوبية في شبرا الخيمة وقليوب، بما يعزز وصول الخدمات النقابية للمهندسين في مختلف المناطق.
  • تدبير مقر فرعي بالإسماعيلية في مركز ومدينة التل الكبير، على أن تتحمل النقابة الفرعية كامل المصروفات اللازمة لتجهيزه وتشغيله، فيما تتحمل النقابة العامة تكلفة ربط المقر بمنظومة النقابة العامة.
  • مباشرة مشروع بناء مبنى نقابة الأقصر عبر التنسيق مع وكيل النقابة رئيس لجنة الإسكان والمشروعات، والسير في التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية لإعداد التصميمات الهندسية والمقايسة التقديرية، مع تقسيم المشروع إلى مراحل تنفيذية تمهيدًا لطرحه في مناقصات وفق الإجراءات واللوائح المنظمة.
  • الموافقة على مشاركة نقابة البحر الأحمر في المزاد المزمع عقده على أحد المواقع المتميزة بمدينة الغردقة لشراء مقر للنقابة الفرعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القواعد المنظمة.
  • استكمال متطلبات السلامة والصحة المهنية للمبنى الإداري لنقابة البحيرة.
  • طرح مناقصة محدودة لنادي المهندسين بمدينة قنا الجديدة من خلال لجنة الإسكان والمشروعات بالنقابة.
  • اعتماد البنود المستجدة لمشروع نادي المهندسين بطنطا، والموافقة على إنشاء نادي المهندسين بأسيوط الجديدة واستكمال المستندات اللازمة لسرعة تنفيذ المشروع.
  • اعتماد محاضر اجتماعات صندوق المعاشات والإعانات.

فيما تجاهلت الجلسة عدد من الموضوعات العاجلة التي تشغل أعضاء الجمعية العمومية للنقابة ويتصدرها الحفاظ على أصول النقابة داخل شركة يوتن للدهانات.

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