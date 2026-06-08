تطوير منظومة الشكاوي على طاولة القومي لحقوق الإنسان والنيابة الإدارية

التقى الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالمستشارة بريهان محسن نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيسة وحدة المرأة والطفل وذوي الإعاقة، لبحث آليات تطوير منظومة الشكاوى والتظلمات، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التعامل مع البلاغات ذات البعد الحقوقي.

تناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق بين الجانبين، والاستفادة من الصلاحيات القانونية والرقابية المتاحة لكل جهة في دعم قيم النزاهة وعدم التمييز داخل الجهاز الإداري للدولة، بما ينعكس على تحسين كفاءة الخدمات العامة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.