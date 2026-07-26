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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«صباح البلد» يستعرض مقال إلهام أبو الفتح تحت عنوان: مطلوب الرد سريعا

إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
البهى عمرو

استعرض برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم نهاد سمير وسارة مجدي مقال للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، المنشور في صحيفة «الأخبار» تحت عنوان: «مطلوب الرد سريعا».


وقالت إلهام أبو الفتح: نحلم بأن يظل الساحل الشمالي يعمل طوال العام لنستمتع ويستمتع السائحون بجماله وبحال بحره وشواطئه وقراه السياحية.

وما يثار هذه الأيام علي وسائل التواصل الاجتماعي حول الساحل الشمالي وحول بعض القري التي تضع شروطا مجحفة بالملاك وبالمستأجرين، يحتاج ردا من الجهات الرسمية هل ما يحدث قانوني أم لا؟ ..  هل هو تداخل في الملكية الخاصة وهل يتعارض مع الدستور أم أنه يتوافق معه .. لكن أن نترك الكلام يشوه السياحة في مصر ويجعل الناس في الخارج يترددون في زيارة الساحل الشمالي .. أمر غير مقبول. فالسكوت، أو تأجيل الردود، أو السير بمبدأ "دعهم يقولون ونفعل ما نريد"، يضر بمصر وباقتصادها.

الساحل أصبح ينافس الشواطئ العالمية، وبطبيعة الحال فإن زيادة السياحة لدينا قد تضر بمصالح دول أخرى، لذا إن كان هذا نوعاً من التآمر على اقتصاد مصر، فالرد السريع مطلوب؛ بأن يخرج أصحاب هذه القرى وينفوا ذلك، وإذا كان هناك خطأ فيتم إصلاحه والإعلان عن تصحيحه. 

أخطر ما يقال أن الشرطة لا تستطيع الدخول فهل هذا صحيح لا بد أن تصدر بيانات رسمية، ومن الناحية القانونية والدستورية لا يوجد أي مكان أو منطقة داخل الجمهورية يُحظر على الشرطة المصرية أو الأجهزة الأمنية دخولها.

فرض السيادة القانونية والأمنية يمتد لكافة أرجاء الدولة دون استثناء، وما يُثار من شائعات حول وجود "مناطق محظورة" هو أمر غير صحيح منافٍ للواقع وللدستور.

التنظيم مطلوب في أي مكان، ولا يختلف أحد على ذلك. لكن ما لفت انتباهي هو حجم ما يُنشر كل يوم، وسرعة انتشاره، لا أتحدث عن قرية بعينها، ولا أقصد مشروعًا بعينه. أتحدث عن حالة يراها الجميع على صفحات التواصل الاجتماعي، ويقرأها ملايين المصريين كل يوم. وكلما تأخر التوضيح، ازدادت التعليقات، وانتشرت روايات جديدة، وبدأ كل شخص يروي ما سمعه أو ما قرأه.

الرد الرسمي من الجهات المسؤولة التي يثق الناس في كلامها. أصبح مهمًا، لأن الناس من حقها أن تعرف الحقيقة من مصدرها، وأن تطمئن إلى أن القانون يطبق في كل مكان.

السياحة المصرية حققت نجاحات كبيرة، والاستثمارات التي أُقيمت على سواحلنا مصدر فخر، ومن مصلحة الجميع الحفاظ على هذه الصورة. والوضوح جزء من هذه الصورة. 

فهل يصدر توضيحًا أو بيانا  يضع نهاية لكل هذه الشائعات؟


 

إلهام أبو الفتح السياحة الأخبار صدى البلد

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