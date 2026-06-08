قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 مليارات ملف.. موعد انتهاء أزمة سيستم التأمينات والمعاشات
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين
مقترح برلماني لإنشاء نقابة لصناع المحتوى الرقمي لإنهاء فوضى السوشيال ميديا
إياتا: شركات الطيران ستتكبد خسائر إضافية بـ100 مليار دولار جراء الأزمة الإيرانية
القبض على 9 رجال وسيدة يستغلون 11 طفلا في أعمال التسول بشوارع الجيزة
الدعم النقدي على طاولة الحكومة.. مطالب بدراسة دقيقة قبل التخلي عن منظومة الخبز المدعم
تل أبيب تحت نيران القصف.. إيران أطلقت 30 صاروخا على إسرائيل
نيسان تطلق إنتاج "ماجنيت" في مصر.. ومدبولي: نتطلع لرؤية أول سيارة كهربائية للشركة قريبًا
إعلام إيراني: انفجارات ضخمة في طهران
إنجاز استراتيجي.. منال عوض تعلن الانتهاء من تقرير الإبلاغ الوطني الرابع وتقرير الشفافية الأول لمصر
موجة حارة ورطوبة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان ومجلس الشيوخ يبحثان تعزيز التعاون المؤسسي

القومي لحقوق الانسان ومجلس الشيوخ يبحثان تعزيز التعاون
القومي لحقوق الانسان ومجلس الشيوخ يبحثان تعزيز التعاون
الديب أبوعلي

التقى الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس، بلجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور وكيلي اللجنة وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين المجلس واللجنة بشأن القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان.

واستعرض رئيس المجلس أولويات عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً استمرار المجلس في أداء دوره الوطني من خلال تقديم الرأي الاستشاري والتوصيات، وإعداد التقارير والدراسات، وتلقي الشكاوى، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وفقاً للدستور والقانون والمعايير الدولية ذات الصلة.

بحث تعزيز التعاون المؤسسي

وأشار جمال الدين إلى أن المجلس يعمل حالياً على دراسة عدد من المقترحات الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لعمله، إلى جانب وضع اللمسات النهائية على خطة أنشطته وبرامجه للسنة المقبلة، والتي تتضمن تطوير منظومة الشكاوى والتحول الرقمي، وتعزيز المساعدة القانونية، وتوسيع الإنتاج المعرفي من خلال الدراسات وأوراق السياسات والتقارير المتخصصة.

كما أكد جمال الدين أن حقوق الإنسان تمثل منظومة متكاملة تشمل مختلف الحقوق والحريات، مشدداً على أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية والاستفادة من إسهامات المجتمع المدني والشباب في دعم مسارات التنمية وترسيخ سيادة القانون.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس القومي داخل المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى نشر الثقافة الحقوقية وتعزيز الحقوق والحريات في إطار الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة الوطنية.

وأكد محمد أنور السادات أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين المجلس ومجلس الشيوخ، بما يسهم في دعم البيئة التشريعية المعززة للحقوق والحريات وتطوير الأداء المؤسسي للمجلس.

وشهد اللقاء حواراً موسعاً حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتعاون بين المجلس واللجنة وعقد لقاءات دورية وجلسات استماع مشتركة بما يعزز التعاون المؤسسي ويدعم حقوق الإنسان وخدمة المواطنين.

القومي لحقوق الانسان لجنة حقوق الانسان مجلس الشيوخ أحمد إيهاب جمال الدين المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنور السادات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الميت يختار من يزوره

هل الميت يختار من يزوره في المنام؟.. انتبه فزيارته لك لها 9 أسباب

الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

ضرب بالشباشب.. الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

ظبط صاحب فيديو حرق العلم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حرق العلم وتضبط مرتكبه بالمنوفية

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميًا

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميا

ترشيحاتنا

السهر اليومي يهدد الدماغ بصمت.. أطباء الأعصاب يحذرون من خطر "السكتة الدماغية"

السهر اليومي يهدد الدماغ بصمت.. أطباء الأعصاب يحذرون من خطر السكتة الدماغية

طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والخطوات المطلوبة

طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والخطوات المطلوبة

أسعار الدولار واليورو والعملات العربية اليوم 7 يونيو 2026

أسعار الدولار واليورو والعملات العربية اليوم 7 يونيو 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد