الأنبا دانيال يرسم كاهن جديد بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعادي.. صور

شهدت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام سيامة كاهن جديد للخدمة بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعادي، حيث صلى نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية القداس الإلهي، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة.

رسامة كاهن جديد

وعقب صلاة الصلح، سام نيافته الدياكون ويصا صبحي كاهنًا للخدمة بالكنيسة ذاتها، باسم القس ويصا، وسط فرحة كبيرة من شعب الكنيسة وأسرته ومحبيه.

يُذكر أن الكاهن الجديد كان قد نال درجة دياكون (شماس كامل) بيد نيافة الأنبا دانيال خلال القداس الإلهي الذي أقيم بالكنيسة نفسها يوم ٢٩ مايو الماضي، قبل أن تتم سيامته كاهنًا لاستكمال خدمته الرعوية بالإيبارشية.

وتأتي هذه السيامة في إطار اهتمام إيبارشية المعادي بدعم الخدمة الرعوية وتلبية احتياجات الكنائس، من خلال إعداد خدام جدد لمواصلة العمل الكنسي وخدمة أبناء الإيبارشية في مختلف المجالات الروحية والرعوية.