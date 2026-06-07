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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا لاون من مدريد: كرامة الإنسان أساس الثقافة والاقتصاد والرياضة | صور

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

دعا قداسة البابا لاون الرابع عشر إلى ترسيخ ثقافة اللقاء، وبناء جسور الحوار بين مختلف مكونات المجتمع، وذلك خلال لقائه الذي أقيم اليوم، بممثلي عالم الثقافة، والفن، والاقتصاد، والرياضة، بقاعة موفيستار أرينا، بالعاصمة الإسبانية، مدريد، ضمن برنامج زيارته الرسولية إلى إسبانيا.

وفي كلمته، أكد الحبر الأعظم أن العالم المعاصر يحقق تقدماً ملحوظاً في مجالات الإنتاج، والتكنولوجيا، والابتكار، لكنه يواجه في الوقت ذاته تحديًا عميقًا يتمثل في فقدان المعنى، والغاية، مشيرًا إلى ضرورة إعادة وضع الإنسان، وكرامته في قلب كل مشروع ثقافي، أو اقتصادي، أو اجتماعي.

وشدد الأب الأقدس أهمية بناء شبكات من العلاقات الإنسانية تقوم على الإصغاء، والحوار، والاحترام المتبادل، معتبرًا أن الثقافة، والفن، والاقتصاد، والرياضة مدعوين للعمل معًا، من أجل خدمة الخير العام، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وانتقد بابا الكنيسة الكاثوليكية النظرة النفعية التي تختزل الإنسان في أرقام، أو مصالح، مؤكدًا أن الرياضة يجب أن تبقى مدرسة للقيم، والأخوّة لا مجرد نشاط تجاري، كما أن الاقتصاد الحقيقي هو الذي يضع الإنسان قبل الأرباح، ويهتم بالتنمية الشاملة للمجتمعات.

واستحضر بابا الكنيسة الكاثوليكية الإرث الروحي، والثقافي لأوروبا، داعيًا إلى عدم إقصاء البُعد الروحي من الحياة العامة، مشددًا أن الإيمان أسهم عبر التاريخ في تشكيل هوية القارة، وإلهام قيم التضامن، والعدالة، والكرامة الإنسانية.

وفي حديثه عن الرياضة، أشاد عظيم الأحبار بما تغرسه من قيم نبيلة، مثل: احترام الآخر، والعمل الجماعي، والقدرة على تقبل الهزيمة بروح إيجابية، معتبرًا أنها أداة فعالة، لتعزيز ثقافة السلام، والتعاون بين الشعوب.

واختتم قداسة البابا لاون الرابع عشر كلمته بدعوة الحاضرين إلى أن يكونوا شركاء في بناء مجتمع أكثر إنسانية وتضامناً، قائلًا: إن مستقبل العالم يتوقف على قدرتنا على نسج روابط حقيقية بين البشر، تحفظ كرامة الإنسان، وتفتح آفاق الرجاء للأجيال القادمة.

البابا لاون البابا لاون الرابع عشر الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية

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