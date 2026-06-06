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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا لاون الرابع عشر يبدأ زيارة رسولية إلى إسبانيا لتعزيز الحوار والسلام

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

بدأ قداسة بابا الفاتيكان لاون الرابع عشر، صباح اليوم، زيارة رسولية إلى إسبانيا تستمر عدة أيام، وتشمل العاصمة مدريد ومدينة برشلونة وجزر الكناري، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الحوار والتواصل مع الكنيسة المحلية ومختلف فئات المجتمع الإسباني.

وغادر الحبر الأعظم العاصمة الإيطالية روما على متن الطائرة البابوية متوجهًا إلى مدريد، التي تمثل المحطة الأولى في برنامج الزيارة، حيث يلتقي ملك وملكة إسبانيا، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي المجتمع المدني.

دعم دور الشباب 

ويتضمن برنامج الزيارة أيضًا لقاءً خاصًا مع الشباب في ساحة ليما بمدريد، تأكيدًا على اهتمام الكنيسة الكاثوليكية بدعم دور الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة الكنسية والمجتمعية.

ومن المنتظر أن تتناول اللقاءات عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها نشر قيم السلام والتضامن والحوار بين الشعوب، فضلًا عن مناقشة التحديات الاجتماعية والإنسانية التي تواجه المجتمعات المعاصرة.

وتتواصل الزيارة يوم الثلاثاء بمدينة برشلونة، حيث يشارك البابا في عدد من الفعاليات الرعوية والدينية ويلتقي بالمؤمنين، قبل أن يختتم جولته يوم الخميس بزيارة جزر الكناري، في محطة تحمل أبعادًا روحية وإنسانية خاصة.

وتحظى الزيارة باهتمام واسع على المستويين الكنسي والرسمي، إذ تمثل فرصة لتعزيز العلاقات بين الكرسي الرسولي وإسبانيا، ودعم رسالة الكنيسة في مجالات الحوار والسلام وخدمة الإنسان.

البابا لاون البابا لاون الرابع عشر الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية

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