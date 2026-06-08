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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء: الدولة تولي أهمية لإنتاج المواد الخام الدوائية محليًا وفق أعلى المعايير

مدبولي
مدبولي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع "للأدوية"، وذلك في ختام جولته اليوم بمدينة السادس من أكتوبر لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الصناعية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تولي أهمية قصوى لتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة والحيوية، من خلال مصانع متخصصة لإنتاج المواد الخام الدوائية محليًا، وفق أعلى المعايير الدولية وأحدث النظم التكنولوجية، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، ويدعم قدرة مصر التصديرية في هذا القطاع المهم.

فيما أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل على تنويع سبل تعزيز توطين صناعة المستحضرات الدوائية وزيادة القدرات التصنيعية محليًا بما يحقق الأمن الدوائي، مؤكدًا أن وزارة الصحة تحرص على التعاون مع الجهات المعنية في سبيل تعزيز آليات تحفيز الاستثمار في القطاع الدوائي، وتذليل مختلف التحديات أمام المصنعين، وتقديم التيسيرات اللازمة لتسريع الإنتاج وزيادة التوسع، وتوفير فرص لتوطين صناعة المواد الخام الدوائية.

وأشار الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى حرص هيئة الدواء المصرية على دعم التعاون مع الشركات الرائدة في قطاع الصناعات الدوائية، لا سيما في ظل ما تتمتع به السوق المصرية من بيئة تمكينية وبنية تنظيمية ورقابية متطورة، ما يجعلها تمثل منصة استراتيجية واعدة لجذب الاستثمارات الدوائية، لافتًا إلى أن مجموعة "جلوبال" تمثل كيانًا رائدًا من حيث التكامل الصناعي في مجال الدواء.

واستمع رئس الوزراء، خلال التفقد، إلى شرح من الدكتور بيتر مهني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة والذي أوضح أن المصنع يمثل كيانا دوائيا رائدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولفت الدكتور بيتر مهني إلى أن المصنع يتخصص في تصنيع وإنتاج الأدوية المتخصصة وعالية الفاعلية، ومنها قطرات العين BFS، مشيرًا إلى أن حجم استثمارات المصنع يتجاوز6 ملايين دولار.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن مجموعة جلوبال تُعد قوة صناعية وتجارية متكاملة، تشمل نحو 5 آلاف موظف وخبير، وتُنتج 370 مستحضرًا دوائيًا يغطي 12 فئة علاجية.

وأضاف أن إجمالي مساحة المواقع التابعة للمجموعة يصل إلى 119 ألف متر مربع؛ تتضمن مساحات التصنيع المتقدمة، ومخازن تدعم مرونة سلاسل الإمداد، ومختبرات البحث والتطوير والرقابة والجودة؛ حيث تجسد المجموعة سلسلة قيمة كاملة تشمل التصنيع والترويج والاستيراد والتصدير والتوزيع.

ونوه الدكتور بيتر مهني إلى أنه بالإضافة إلى المصنع ، الذي يتم تفقده اليوم، تشمل مجموعة "جلوبال" مصانع أخرى متخصصة،  يتخصص في التركيبات العامة (الصلبة، وشبه الصلبة، والسوائل)، وتتجاوز استثماراته 5 ملايين دولار. فضلًا عن مصنع  لصناعة الحقن المعقمة (الأمبولات والقوارير المجففة) ويتخطى حجم استثماراته 15 مليون دولار.

ولفت رئيس مجلس الإدارة أيضًا إلى القدرات التصديرية للمجموعة، مؤكدًا أن المجموعة تستهدف تحويل قدرات الإنتاج المحلية إلى حضور دولي واسع النطاق. كما أن لديها اتفاقيات تصدير مع أكثر من 40 دولة، ويصل حجم الصادرات إلى 10 ملايين دولار، وهو ما يعكس طلبًا دوليًا قويًا وقدرات تصدير عالمية تنافسية.

وتحدث الدكتور بيتر مهني عن خطط مضاعفة القدرات الإنتاجية واستثمارات التوسع الاستراتيجي، منوهًا إلى استثمارات "الشركة التي تستهدف زيادة سعة التغليف، والكبس، والتعبئة، وذلك خلال الفترة القادمة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن المجموعة تمكنت من الحصول على شهادات الجودة ISO، وعدد من الاعتمادات العالمية مثل شهادة ممارسات التصنيع الجيد الأوروبية (European GMP). 

وفي ضوء ذلك، حرص رئيس الوزراء على تفقد مكونات المصنع، ومنها منطقة التقسيم ومنطقة كبس الأقراص، والتحضير وخلط المستحضر، وتعبئة الكبسولات الصلبة وتغليف الأقراص، وتغليف الكارتون.

صناعة الدواء في مصر مدبولي رئيس الوزراء مصانع الدواء في مصر

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