10 ملايين دولار.. هل يواجه الأهلي المصري فرق الهلال والنصر وإنتر ميامي في موسم الرياض؟

كشف الإعلامي محمد شبانة، حقيقة مشاركة النادي الأهلي، في دورية ودية بموسم الرياضي، بمشاركة الهلال والنصر، وإنتر ميامي الأمريكي.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "ترددت أنباء عن وجود دراسة في موسم الرياض، لتنظيم دورة كرة قدم بمشاركة الأهلي والنصر والهلال السعوديين وإنتر ميامي الأمريكي، على أن تصل قيمة الجوائز إلى 10 ملايين دولار".

وأضاف: "البعض تساءل: لماذا يشارك الأهلي وليس الزمالك بطل الدوري؟ لكن تركي آل الشيخ يعلم جيدًا ما يفعله، ولا يتخذ قراراته بشكل عشوائي، فكل خطوة لديه مبنية على دراسات تسويقية واقتصادية دقيقة، ويعرف جيدًا كيف يحقق المكاسب ومن هي الأطراف التي ستستفيد من المشاركة".

وتابع: "الحديث عن هذه الدورة حتى الآن غير رسمي، وكل ما تم تداوله لا يتعدى كونه تلميحات. صحيح أن تركي آل الشيخ معروف بتشجيعه للأهلي، لكنه لا يجامل النادي، بل يختار المشاركين وفقًا لحسابات ومكاسب محددة".

وواصل: "سبق أن طالبت الأهلي بالتفكير في عدم المشاركة بكأس السوبر المصري، والتوجه لخوض دورة ودية أو مباريات دولية تحقق عوائد مالية أكبر للنادي".

وأشار شبانة إلى أن عدم مشاركة الأهلي في السوبر المصري سيؤدي إلى أزمة تسويقية كبيرة للبطولة، وقد يدفع المنظمين للعودة إلى النظام القديم بإقامة مباراة واحدة بين الزمالك وبيراميدز.

واختتم تصريحاته قائلًا: "الأندية الأكثر جذبًا للرعاة ليست بالضرورة الأندية المتوجة بالدوري، ومانشستر سيتي يعد أحد أبرز الأمثلة على ذلك، فالعوامل التسويقية والجماهيرية تلعب دورًا مهمًا في اختيار الشركاء والرعاة".