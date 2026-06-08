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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شقيق سهام جلال يتحدث عن اللحظات الأخيرة في حياتها.. تفاصيل

سهام جلال
سهام جلال
باسنتي ناجي

تحدث شقيق الفنانة الراحلة سهام جلال، عن عيد ميلادها الأخير و اللحظات الأخيرة في حياة حياتها.

 اللحظات الأخيرة في حياة سهام جلال 

وقال شقيق سهام جلال، في لايف عبر تطبيق تيك توك: الناس اللي بتتداول فيديو عيد الميلاد الأخير وبتقول إنها كانت تشعر إنها آخر أيامها اتقوا الله، وقت عيد ميلادها نسينا نجيب الشمعة واللي كانت موجودة في البيت بالصدفة رقم زيرو، الموضوع مكنش مخطط له ولا كانت بتشعر إنها آخر أيامها زي ما بعض الدجالين بيزعموا، وهي لم تقل شيء عشان يبقى أقداركم تؤخذ من أفواهكم.

وأكمل : أنا الشخص الوحيد اللي كنت موجود معاها في الأوضة وقت وصولها الرعاية وكانت فاقدة التنفس، وبتمنى الناس اللي عمالة تحكي تفاصيل ومنهم شخصية مشهورة طلعت على التيك توك تزعم إنها صاحبتها وحبيبتها وهي أبعد ما يكون عن ده.

كان شقيق الفنانة الراحلة سهام جلال، قد كشف عن حذف جميع الفيديوهات الخاصة بها عبر حسابها على تطبيق تيك توك، التي كانت تتضمن مقاطع رقص أو غناء.

وقال شقيق الراحلة خلال بث مباشر عبر تيك توك: “تم حذف كل الفيديوهات اللي فيها رقص وأغاني، ونتمنى من الله أن يغفر لها جميع ذنوبها، فهي كانت تتمتع بروح خفيفة وطاقة إيجابية كبيرة.”

سهام جلال شقيق سهام جلال نجوم الفن

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