قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوة استراتيجية لدعم الأمن الغذائي العربي.. توقيع اتفاقيتين جديدتين في قطاع الزراعة
ترامب: على إسرائيل وإيران وقف إطلاق النار فورا
مدبولي: الدولة حريصة على تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين الجادين
لمناقشة مديونيات المرافق.. وزير الشباب يعقد اجتماعًا مع الأندية والجهات المعنية
مصدر عسكري.. إيران استخدمت أحدث جيل من صواريخ خيبر في هجماتها على الأراضي المحتلة
مرموش ثالثا وحكيمي في الصدارة.. اللاعبون العرب الأعلى قيمة سوقية في كأس العالم 2026
وداعا للسلع الثابتة .. خطة شاملة لمنح الأسر حرية اختيار احتياجاتها التموينية
مواجهة مفتوحة أم تمهيد لتسوية؟.. قراءة في التصعيد الأخير بين طهران وتل أبيب
مدبولي: الزيارات المتتابعة للصروح الصناعية في قطاع الدواء تهدف لدعم فرص نموه
مصر تؤكد ضرورة سرعة التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران لتجنب مخاطر التصعيد والتوتر
مرصد الأزهر: زيادة الهجمات الإرهابية في باكستان بنسبة 27% وبلوشستان في صدارة المشهد الأمني
شريحة محمول الأطفال في مصر الشهر المقبل.. كل ما تريد معرفته عنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نور إيهاب تعلن وفاة جدها

نور إيهاب
نور إيهاب
أحمد إبراهيم

نشرت الفنانة نور إيهاب تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تعلن فيه عن  وفاة جدها بعد تعرضها لوعكة صحية ودخوله أحد المستشفيات.

وكتبت نور إيهاب : إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى جدي والد أمي، صلاح رضا، ستقام صلاة الجنازة بمشيئة الله في مسجد الرحمن الرحيم شارع صلاح سالم بعد صلاة الظهر.

ونشرت الفنانة نور إيهاب تعليقا عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام على الأستوري تعلن فيه تعرض جدها لأزمة صحية شديدة، وتواجده داخل العناية المركزة.

وقالت نور إيهاب: أرجو الدعاء لجدي صلاح رضا بالشفاء، اللهم اشفه شفاء تاما عاجلا غير آجل، اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، اللهم احفظه بعينك التي لا تنام، اللهم ارحم ضعفه، اللهم اجعل مرضه كفارة لذنوبه.

نور إيهاب تتحدث عن مسلسل «اتنين غيرنا»

من ناحية أخرى كشفت الفنانة نور إيهاب عن كواليس مشاركتها في مسلسل «اتنين غيرنا»، مؤكدة سعادتها الكبيرة بردود فعل الجمهور على العمل وشخصية «علياء» التي تقدمها خلال الأحداث.

وقالت نور إيهاب، لـصدى البلد الإخباري، إنها تجسد شخصية «علياء» شقيقة «حسن» الذي يقوم بدوره النجم  آسر ياسين، مشيرة إلى أن الشخصية من أقرب الشخصيات إلى قلبها ومن أجمل الأدوار التي قدمتها.

وأضافت أنها تشعر بتشابه كبير بينها وبين شخصية علياء في الحقيقة، خاصة في حب العائلة والاهتمام بالتصوير، وهو ما جعلها تتفاعل مع الدور بشكل طبيعي وسلس.

وأوضحت نور إيهاب أنها تحب بشكل خاص المشاهد التي تم تصويرها داخل المنزل، مؤكدة أنها استمتعت بتصويرها للغاية، كما أعربت عن سعادتها بردود فعل الجمهور، خاصة عندما يشعر المشاهدون أن العائلة في المسلسل تشبه عائلاتهم في الواقع.

كما كشفت أن فكرة تقديم الرقصات ومقاطع «تيك توك» داخل الأحداث كانت فكرة النجمة  دينا الشربيني، والتي أضافت أجواء خفيفة ومختلفة على العمل.

واختتمت نور إيهاب حديثها بالتعبير عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع جميع فريق المسلسل، مؤكدة أن الكواليس كانت مليئة بالحب والتعاون بين كل المشاركين في العمل.

“اتنين غيرنا”.. من بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.

وتدور أحداث مسلسل “اتنين غيرنا” في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة واتش إت.  

نور إيهاب الفنانة نور إيهاب أعمال نور إيهاب افلام نور إيهاب وفاة جد نور إيهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

ضرب بالشباشب.. الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

ظبط صاحب فيديو حرق العلم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حرق العلم وتضبط مرتكبه بالمنوفية

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميًا

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميا

سكن لكل المصريين 9

شقق جاهزة للتسليم.. موعد طرح «سكن لكل المصريين 9» ونظام التقسيط حتى 20 عامًا

ترشيحاتنا

أرشيفية

لبنان: إسرائيل شنت 64 غارة على الأراضي اللبنانية في يوم واحد

ايران تضرب إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يستعد لعدة أيام من الحرب مع إيران ولاحتمال قتال مطول

الدولار يقترب من أعلى مستوياته في شهرين مع تنامي رهانات رفع الفائدة الأمريكية

الدولار يقترب من أعلى مستوياته في شهرين مع تنامي رهانات رفع الفائدة الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد