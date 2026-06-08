فى ذكراه.. قصة مرض محمد أبو الحسن المأساوي

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان محمد أبو الحسن حيث توفى عام 2014 والذى قدم عديدا من الأعمال الكوميدية التى لاتزال محفورة فى وجدان المشاهد العربى.

قصة معاناة محمد أبو الحسن

عاش محمد أبو الحسن حياة صعبة حتى استطاع أن يحفر لنفسه مكانا وذلك من خلال موهبته الكبيرة والتى فرصت نفسها على الوسط الفنى على الغرم من ان كان يسند له ادوار ثانوية.

وكان محمد ابو الحسن ينتظر المقابل المعنوى والمادى بعد اسعاده ومدة خدمته فى عالم التمثيل الا انه بمجرد ان تعرض الى وعكة صحية تخلى عنه الجميع ونساه وهو الامر الذى تسبب فى حالة من الغضب الشديد من جانبه.

أزمة محمد أبو الحسن الصحية

وقد تعرض ابو الحسن الى ازمة قلبية شديدة اسفرت عن ضرورة اجراء جراحة تغيير 7 شرايين فى القلب وهو الامر الذى كان يحتاج الى سيولة مادية الا ان ابو الحسن لم يكن يمتلك المال الكافى لعلاجه وقررت الفنانة سهير رمزى ان تتكفل بعلاجه.

وظل ابو الحسن طريح الفراش ولم يعمل وهو الامر الذى تسبب فى شعورة بحالة من الحزن الشيديد لما شهده الوسط الفنى من نكران للموهبة والابداع الى ان حصل على فرصة فى مسلسل "ابن النظام" عام 2012 وبعدها توفى اثر ازمة قلبية مفاجئة فى 2014.