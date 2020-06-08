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فن

في ذكرى رحيل الفنان محمد أبو الحسن.. ترك 100 عمل فني و"سك على بناتك" أشهر أعماله

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير محمد أبو الحسن، الذى ولد بالقاهرة عام 1937، وتوفي فى مثل هذا اليوم عام 2014 بمدينة القاهرة، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

أرسل النجم الكوميدي الراحل ابو الحسن" في ديسمبر 2009، رسالة للإعلامي معتز الدمرداش، قال فيها: " أنا الفنان محمد أبو الحسن، فنان سابق ومتسول حاليًا" مما يدل على الحالة التى وصل إليها الكوميديان الراحل.

تخرج من  كلية الزراعة عام 1960، وعمل مهندسًا زراعيا بمديرية التحرير، ثم عين فى التليفزيون في برامج الأطفال، حيث عمل بالإخراج والتمثيل.

قدمته الفنانة نجوى سالم في مسرحية "حاجة تلخبط" عام 1971، ثم إشترك بعد ذلك في عدد من المسرحيات منها "المتزوجون، من أجل حفنة نساء، حاول تفهم يا ذكي"، وكان دوره الأبرز على اﻹطلاق في مسرحية "سك على بناتك"، والتى قدم خلالها شخصية "حنفي".

وقدم الفنان الراحل للتليفزيون العديد من الأعمال كمسلسلات "الوسية، المال والبنون، على هامش السيرة، عيون، الورثة المحترمون، أهلا جدو العزيز".

في عام 1986 بدأ المرض يدخل إلى جسد أبوالحسن، إذ فوجئ أثناء عمله بآلام شديدة في القلب نقل علي إثرها للمستشفى واستدعت حالته السفر إلي باريس لإجراء جراحة تغيير 7 شرايين في القلب تحملت نفقتها الفنانة سهير رمزي، ومنذ ذلك الحين قلت أعماله إلى أن وصلت للعدم.

خلال الفترة الأخيرة من حياته ظل طريح الفراش وكان يعاني من عدة أمراض بالقلب، حتى توفي يوم 8  يونيو عام 2014 نتيجة اﻹصابة بأزمة قلبية، تاركا ميراثا قدره ما يقرب من 100 عمل فني، بجانب أربعة أبناء "ولدان وبنتان"، وثمانية أحفاد.



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