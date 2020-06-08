في ذكرى رحيل الفنان محمد أبو الحسن.. ترك 100 عمل فني و"سك على بناتك" أشهر أعماله

تخرج من كلية الزراعة عام 1960، وعمل مهندسًا زراعيا بمديرية التحرير، ثم عين فى التليفزيون في برامج الأطفال، حيث عمل بالإخراج والتمثيل.





قدمته الفنانة نجوى سالم في مسرحية "حاجة تلخبط" عام 1971، ثم إشترك بعد ذلك في عدد من المسرحيات منها "المتزوجون، من أجل حفنة نساء، حاول تفهم يا ذكي"، وكان دوره الأبرز على اﻹطلاق في مسرحية "سك على بناتك"، والتى قدم خلالها شخصية "حنفي".





وقدم الفنان الراحل للتليفزيون العديد من الأعمال كمسلسلات "الوسية، المال والبنون، على هامش السيرة، عيون، الورثة المحترمون، أهلا جدو العزيز".





في عام 1986 بدأ المرض يدخل إلى جسد أبوالحسن، إذ فوجئ أثناء عمله بآلام شديدة في القلب نقل علي إثرها للمستشفى واستدعت حالته السفر إلي باريس لإجراء جراحة تغيير 7 شرايين في القلب تحملت نفقتها الفنانة سهير رمزي، ومنذ ذلك الحين قلت أعماله إلى أن وصلت للعدم.



