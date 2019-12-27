رانيا عاطف: فؤاد المهندس ضرب محمد أبو الحسن لخروجه على النص

وأضافت رانيا عاطف،خلال حوارها مع الإعلامى أحمد مجدى، مقدم برنامج "فنجان قهوة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الفنانين الكوميديين يمتلكون شخصية جادة في الحياة الشخصية عكس ما يظهرون عليه في الشاشة الفضية، كونهم أشخاصا ملتزمين للغاية وعلى رأسهم فؤاد المهندس.



وأشارت رانيا عاطف إلى أن فؤاد المهندس أخرج أجيالا من الممثلين مثل عادل إمام وسناء يونس، شيرهان وعدد كبير من النجوم، وكان يريد الجميع أن ينجحوا وكان يساعد الجميع ودائما ما يفرح بنجاحات غيره.





قالت الفنانة رانيا عاطف، بطلة مسرحية هالة حبيبتى، إن الفنان فؤاد المهندس ضرب الفنان محمد أبو الحسن أثناء مسرحية سك على بناتك لخروجه على النص.