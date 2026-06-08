محمد جمعة: لولا أحمد بدير مكنش فرحي هيكمل

حل الفنان محمد جمعة ضيفاً علي بودكاست نقطة تقديم هشام صلاح في ثاني حلقاته، عن أبرز مرحلة عمرية مر بها في فترة تحضيره لحفل زفافه.

قال محمد جمعة أن سيارته تعرضت للسرقة قبل فرحه بيومين، وطالب سارقوها بمبلغ ١٥ ألف جنيه، وذلك في ظل تجهيزه لفرحه أيضا والذي كان مطالباً أن يدفع باقي التزامات القاعة والتي تقدر بخمسة آلاف جنيه، مما أضطره أن يقترض مع اصدقاءه.

وتابع محمد جمعة: عندما قابلت الفنان أحمد بدير قام بتقديم ظرف "نقطة العريس" لجمعة، تفاجئ بأن المبلغ هو المطلوب بالفعل.

وكان آخر اعمال الفنان محمد جمعة، هو مسلسل فن الحرب، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

الجدير بالذكر أن مسلسل "فن الحرب" من بطولة يوسف الشريف، ريم مصطفى، شيري عادل، محمد جمعة، دنيا سامي، إسلام إبراهيم، ريم رأفت، مريت الحريري، عبير فاروق، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب توبة.