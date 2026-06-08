رسالة مؤثرة من ماجد المصري لنجله في يوم تخرجه.. تشرف نفسك وعيلتك وبلدك

شارك الفنان ماجد المصري، مساء أمس، لحظات مميزة من فرحته بتخرج نجله آدم، وذلك عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ماجد المصري

وعبّر ماجد المصري عن سعادته بهذه المناسبة بكلمات مؤثرة، حيث قال: «ربنا يديني العمر وأشوفك أحسن الناس، تشرف نفسك وتشرف عيلتك وتشرف بلدك، بحبك يا حتة من قلبي».

احداث ماجد المصري

وحقق النجم ماجد المصري نجاح جماهيري كبير فى موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل اولاد الراعي والذي يعد البطولة المطلقة له في ماراثون دراما رمضان وتناولت أحداث العمل العديد من القضايا الاجتماعية الهامة في إطار من التشويق والإثارة، وشارك خلاله عدد كبير من الفنانين من بينهم خالد الصاوي، أمير عيد، نرمين الفقى، ايهاب فهمى، أمل بشوشة، فادية عبد الغني، وآخرين من قصة ريمون مقار، سيناريو وحوار محمود وخالد شكرى، وإخراج محمود كامل.