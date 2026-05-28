استقبال حار من محمد صلاح لـ ماجد المصري قبل مباراة مصر وروسيا |فيديو

حرص النجم ماجد المصري علي حضور المباراة الودية الأولي لمنتخب مصر أمام نظيره الروسي، والمقامة حاليا باستاد القاهرة الدولي، فى إطار برنامج استعدادات الفراعنة لمباريات كأس العالم.

واستقبل نجم ليفربول اللاعب المصري محمد صلاح الفنان ماجد المصري بسلام حار وترحاب شديد فور رؤيته في الملعب لمشاهدة المباراة، وشارك النجم ماجد المصري مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق عليه قائلا :" واحد من أنضف وأجدع الناس".

أحدث أعمال ماجد المصري

وحقق النجم ماجد المصري نجاح جماهيري كبير فى موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل اولاد الراعي والذي يعد البطولة المطلقة له في ماراثون دراما رمضان وتناولت أحداث العمل العديد من القضايا الاجتماعية الهامة في إطار من التشويق والإثارة، وشارك خلاله عدد كبير من الفنانين من بينهم خالد الصاوي، أمير عيد، نرمين الفقى، ايهاب فهمى، أمل بشوشة، فادية عبد الغني، وآخرين من قصة ريمون مقار، سيناريو وحوار محمود وخالد شكرى، وإخراج محمود كامل.