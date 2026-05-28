لمة العيلة.. إلهام شاهين تحتفل بعيد الأضحى على طريقتها الخاصة

هنأت الفنانة إلهام شاهين، جمهورها ومتابعيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها على فيسبوك: "أجمل شئ بيحصل فى العيد لمة العيله .. كل عيد وكل إنسان متدفى بحضن عيلته.. عيد سعيد علينا جميعا يارب".

وحرصت إلهام شاهين على تهنئة أبطال وصناع فيلم 7DOGS، بعد حضوره العرض الخاص للعمل، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.

وأشادت إلهام شاهين بمستوى الفيلم، قائلة: "ألف مبروك نجوم فيلم seven dogs .. مبروك لنجومنا الرائعين كريم عبد العزيز و أحمد عز .. وكل النجوم الكبار المشاركين معكم من مصر و السعوديه و لبنان و أمريكا و إيطاليا .. الجميع أدى أداء رائع .. مجهود عظيم فى الفيلم وأقوى أكشن”.

وتابعت: “حقيقي فيلم أكشن على أعلى مستوى من التقنية .. إخراج رائع وإنتاج جبار .. برافو المخرجين عادل وبلال .. وبرافو المستشار تركى آل شيخ على هذا الإنتاج المتميز جدا .. وعلى عرض الفيلم فى دول عديده”.