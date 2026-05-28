عيد أضحى مبارك.. ميرنا نور الدين تهنئ متابعيها عبر إنستجرام

الفنانة ميرنا نور الدين وجهت تهنئة لمتابعيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتبت ميرنا: “عيد أضحى مبارك.. أعاده الله علينا وعليكم بالخير والطمأنينة والأيام الجميلة، وجعل قلوبكم مليئة بالفرح دائماً”، في رسالة لاقت تفاعلًا من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اخر أعمال ميرنا نور الدين

آخر أعمال ميرنا نور الدين هو مسلسل “فهد البطل”، بطولة أحمد العوضي، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.

ودارت أحداثه حول فهد الذي يعمل حِرَفيًا بمصنع للرخام في منطقة شق الثعبان، وذلك بعد هروبه من عائلته في الصعيد بسبب تعرضه للظلم، ثم يقع في حب زميلته (كناريا)، لكن المنافسة بينه وبين والدها في سوق الرخام تضع عوائق كبيرة أمام علاقتهما.