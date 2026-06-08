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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يؤكد التزام مصر الثابت بدعم سيادة إريتريا وسلامة أراضيها

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بزيارة الرئيس الإريتري إلى بلده الثاني مصر، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، ومؤكدًا التزام مصر الثابت بدعم سيادة إريتريا وسلامة أراضيها.


جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، اليوم، الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا.

وأكد الرئيس ضرورة مواصلة العمل من أجل الارتقاء بهذه العلاقات ودفعها في مختلف المجالات تحقيقًا للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، وبالأخص عبر تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين مصر وإريتريا.

جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مراسم الاستقبال تضمنت قيام حرس الشرف بأداء التحية، وعزف الموسيقى للسلام الوطني للبلدين، والتقاط صورة تذكارية للرئيسين.

كما تم عقد جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، اعقبها لقاء ثنائي بين الرئيس والرئيس الإريتري، ثم مأدبة غداء أقامها الرئيس تكريمًا للرئيس الإريتري والوفد المرافق.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس الإريتري أكد من جانبه اعتزازه بزيارة مصر ولقاء السيد الرئيس، مثمنًا التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك مساندة مصر لتطلعات إريتريا التنموية، ومؤكدًا رغبة الجانب الإريتري في تكثيف العمل مع مصر من أجل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والانتقال بها إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصالح المشتركة وتطلعات الشعبين الشقيقين نحو الرخاء والازدهار.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضًا التطورات الإقليمية والدولية، حيث بحث الرئيسان مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس موقف مصر الثابت الساعي للحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي، باعتبارها امتدادًا للأمن القومي المصري، ومؤكدًا سيادته محورية التنسيق بين مصر وإريتريا من أجل الحفاظ على استقرار هذه المنطقة.


من جانبه، أكد الرئيس الإريتري تقديره للجهود التي تبذلها مصر للحفاظ على السلم والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وتحقيق التنمية الشاملة بدولها، مؤكدًا أهمية التنسيق الثنائي بين البلدين من أجل الحفاظ على دعائم السلم والاستقرار بهذه المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين بحثا أيضًا مستجدات الأوضاع في السودان الشقيق، حيث أكد الرئيس موقف مصر الراسخ الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره، وتم التأكيد في هذا الإطار على ضرورة إنهاء الأزمة الراهنة ودعم السودان الشقيق لاستعادة الاستقرار الشامل.

كما بحث الرئيسان التعاون القائم بين البلدين من أجل ضمان أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة البحرية به، حيث شدد الرئيس على أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين، أخذًا في الاعتبار المسئولية الحصرية للدول المشاطئة للبحر الأحمر في حوكمته والحفاظ على الأمن والاستقرار به، وهو ما أعرب الرئيس الإريتري عن اتفاقه معه، وتم الاتفاق في هذا الصدد على مواصلة التنسيق والتشاور القائم بين البلدين من أجل ضمان السلم والاستقرار الإقليمي، ودعم جهود تحقيق التنمية الشاملة بالمنطقة.

السيسي الرئيس الإريتري مصر التزام مصر الثابت دعم سيادة إريتريا أسياس أفورقي مصر وإريتريا

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