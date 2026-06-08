رئيس شباب الشيوخ يطالب بإنشاء صندوق لقدامي الرياضيين

طالب النائب أحمد دياب، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ، بإنشاء صندوق لقدامي الرياضيين لدعمهم وتخفيف الأعباء عنهم، قائلا: هؤلاء قدموا الكثير لمصر في البطولات وتمثيل بلدهم وفى الآخر ليس لديهم الوعاء الاقتصادي والاجتماعي ويحتاجوا إلى دعم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027 والتأشيرات العامة المرفقة له، وذلك بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقال "دياب" في كلمته، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أشارت إلى زيادة عدد بيوت الشباب، وتابع: لجنة الرياضة ناقشت العديد من الطلبات بشأن تطوير ورفع كفاءة مراكز شباب، لذلك نحتاج أن نركز أكثر على رفع كفاءة المراكز الحالية قبل زيادة المراكز الجديدة.

وأشار إلى أهمية ما تضمنته خطوة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من مستهدفات في محور بناء الإنسان المصري، مطالبا بالتركيز والاهتمام بالرياضة ضمن التنمية البشرية.