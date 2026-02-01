قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابات في جنوب لبنان إثر قصف إسرائيلي لسيارة بطائرة مسيرة
إيقاف حسام عبد المجيد.. عقوبات الجولة السادسة عشر من دوري nile
منتخب مصر يرد على شائعات حرمان إمام عاشور من المونديال بسبب الأهلي
أسرة موقع صدى البلد الإخباري تنعى الحاجة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين
موعد ومكان صلاة الجنازة على السيدة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين
الترجي التونسي يتعادل مع سيمبا التنزاني 2-2 في دوري أبطال أفريقيا
يواصل الانخفاض .. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية اليوم
رئيس الوزراء يلتقي وزير الكهرباء لاستعراض عددٍ من ملفات العمل
وزيرا الزراعة والتموين يفتتحان غدا معرضا لطرح السلع بأسعار مخفضة
زيادات جديدة أثارت قلق الناس.. لماذا ارتفعت أسعار الهواتف المحمولة في مصر؟
أساء لـ فاتن حمامة وشادية.. اتحاد النقابات الفنية يحيل هاني مهنا للتحقيق
وزير التعليم العالي: صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء كليات بالجامعات
رياضة الشيوخ تفتح ملف تمكين الشباب ذوي القدرات الخاصة ودمجهم بالأنشطة المجتمعية

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني العتال، وكيل اللجنة، ملف رعاية وتمكين الشباب من ذوي القدرات الخاصة ودمجهم في الأنشطة المجتمعية.

جاء ذلك بحضور ممثلين عن الحكومة، من وزارتي الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، وكذلك الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، حيث تم استعراض الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية المختلفة.

في بداية الاجتماع، وجه النائب هاني العتال، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجموع الشعب المصري، بمناسبة فوز المنتخب الوطني لكرة اليد ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة العاشرة في تاريخه.

وبشأن جهود تمكين الشباب ذوي القدرات الخاصة ودمجهم، أكد العتال، أن الحكومة بناء على توجيهات الرئيس السيسي، تقوم بجهود كبيرة في هذا الشأن، في إطار الرؤية المتكاملة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلى أن المنتخبات الرياضية لذوي القدرات الخاصة نجحت في تحقيق العديد من البطولات على كافة المستويات، وهو ترجمة حقيقية لجهود الدولة في دعمهم ورعايتهم بصورة كبيرة.

وأكد النائب هاني العتال، أن اللجنة حريصة على مواصلة مناقشة هذا الملف، ودعم كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة للشباب من ذوي القدرات الخاصة، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية الشاملة وبناء الإنسان.

وفي نهاية الاجتماع أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بتكثيف التنسيق بين وزارتي الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، وكافة الجهات المعنية، لوضع آلية فعالة لتمكين ودمج الشباب من ذوي القدرات الخاصة في الأنشطة الرياضية والمجتمعية.

كما أوصت اللجنة، بضرورة استكمال مناقشة هذا الموضوع فى إجتماعات أخرى نظراً لأهميته.

لجنة الشباب والرياضة مجلس الشيوخ النائب هاني العتال ذوي القدرات الخاصة

درة تخطف الأنظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة
بيطرى الشرقية يضبط 8 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر

جانب من المضبوطات
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
