أسيست ناصر ماهر .. بيراميدز يفتتح التهديف أمام نهضة بركان

أحرز بيراميدز ، الهدف الأول في شباك نهضة بركان من عمر الشوط الاول، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب إستاد 30 يونيو في الجولة الرابعة من دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف بيراميدز في الدقيقة 10 ، بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى من لاعب بيراميدز ناصر ماهر ، قابلها بتسديدة رأسية من داخل منطقة الجزاء محمود عبد الحفيظ زلاكة سكنت يسار المرمى.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - أسامة جلال - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - يوسف أوباما - حامد حمدان - مصطفى زيكو - مروان حمدي