كان بين الحياة والموت.. تدخل عاجل ينقذ طفلا من اختناق بحريق في بني سويف

نجح الفريق الطبي بمستشفى الفشن المركزي في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، عقب وصوله في حالة حرجة نتيجة استنشاق غازات إثر حريق هائل اندلع داخل شقة سكنية بقرية الجفادون التابعة لمركز الفشن.

واستقبل المستشفى الطفل وهو يعاني من انخفاض شديد في مستوى الوعي وضيق حاد في التنفس، ما استدعى تدخلاً طبيًا فوريًا. وعلى الفور، باشرت الطبيبة منى أحمد هاني التعامل مع الحالة لإجراء الإسعافات الأولية والعمل على استقرار العلامات الحيوية، بالتنسيق مع فريق العناية المركزة للأطفال.

كما شارك في إنقاذ الطفل كل من الدكتور بيشوي هرمينا والدكتور عمرو ناجح، وسط تعاون مكثف من طاقم التمريض وفريق المعمل، الذين وفروا الفحوصات اللازمة في وقت قياسي.

وأسفرت الجهود الطبية عن استقرار حالة الطفل، ليتم نقله إلى وحدة العناية المركزة للأطفال (PICU) لاستكمال العلاج تحت الملاحظة الدقيقة.

وأشاد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف بسرعة استجابة الفريق الطبي وتفانيه في أداء واجبه، مؤكدة أن هذا التدخل السريع كان العامل الحاسم في إنقاذ حياة الطفل.