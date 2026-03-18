قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قنصوة ومجدي يعقوب يناقشان تعزيز التعاون المشترك لدعم الرعاية الصحية في مصر وإفريقيا
البيت الأبيض: ضرب 7800 هدف إيراني وتدمير 100 سفينة
قطر: استهداف البنية التحتية للطاقة تهديد للأمن العالمي ولشعوب المنطقة والبيئة
الحكومة توافق على تخصيص عدة أراض بالمحافظات لإقامة مشروعات
مع وداع رمضان.. علي جمعة يوضح كل ما تريد معرفته عن زكاة الفطر وقيمتها هذا العام
إعادة فتح جزئي لطريق سفاجا قنا وتحويلات بديلة بسبب سوء الأحوال الجوية
قبل طرحه بالأسواق.. الأمن بداهم مصنع لإنتاج كحك العيد مجهول المصدر بالقاهرة
إعلام إيراني: 4 مواقع في منشأة بوشهر للغاز تعرضت لهجوم إسرائيلي
عسكري إيراني: استهداف حقل عسلوية للغاز جريمة حرب لن تمر دون رد
ألمانيا تطالب بوضع خطة واضحة لضمان إنهاء الحرب على إيران في أقرب وقت
البورصة تختتم رمضان بصعود جماعي وربح 50 مليار جنيه
تصعيد سياسي عاجل من الحكومة السنغالية بعد سحب لقب أمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جولات ليلية مفاجئة لمتابعة تنفيذ خطة ترشيد الاستهلاك بالمنشآت التعليمية ببني سويف

بني سويف : محمد عبدالحليم

قام أشرف عبد العليم مدير إدارة الأمن بمديرية  التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، يرافقه مسئولو الأمن بالإدارات التعليمية، بتنفيذ جولات ميدانية ليلية على عدد من المدارس والمنشآت التعليمية بمختلف الإدارات التعليمية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفني وبناء على تعليمات اللواء عبدالله عبد العزيز محافظ بني سويف، وبناء على تكليفات محمد بدر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، بضرورة متابعة تنفيذ خطة المديرية لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والحفاظ على الموارد داخل المنشآت التعليمية

وهدفت الجولات إلى التأكد من الالتزام بتعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المدارس والمنشآت التعليمية، من خلال إطفاء الإضاءة والأجهزة غير المستخدمة بعد انتهاء اليوم الدراسي، ومراجعة مصادر استهلاك الطاقة داخل المدارس، بما يسهم في تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ على المال العام.

كما تضمنت الجولات متابعة إجراءات تأمين المنشآت التعليمية، والتأكد من إحكام غلق الفصول الدراسية والمكاتب الإدارية والمخازن، إلى جانب التأكد من توافر عوامل الأمن والسلامة داخل المدارس.

وشدد محمد بدر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف على أهمية الالتزام بتعليمات ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدًا أن المتابعة المستمرة تسهم في الحفاظ على الموارد المتاحة وصيانة الممتلكات العامة، إلى جانب ضمان تأمين المدارس والمنشآت التعليمية خلال فترات العمل والإجازات الرسمية، واستمرار هذه الجهود للحفاظ على الانضباط داخل المؤسسات التعليمية وحماية المنشآت التعليمية بالمحافظة.

من جانبه، أكد أشرف عبد العليم مدير إدارة الأمن بالمديرية استمرار الجولات والمتابعات الميدانية والمرور الدوري على المدارس والمنشآت التعليمية بمختلف الإدارات، لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

كما أشار إلى استمرار المتابعات اليومية حتى خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، للتأكد من تواجد النوبتجي في مقر عمله، والالتزام بمهام تأمين المدارس والمنشآت التعليمية على مدار الساعة، وأنه لا مجال للتقصير في أداء العمل.

تعليم بني سويف بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

جبل من ذهب تحت الأرض .. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

هلال شهر شوال

عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس

استطلاع هلال شهر شوال

الإفتاء تستطلع غدا هلال شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

أحمد شوبير

قدّر ولطف .. «شوبير» عن تطورات حالة نجم بيراميدز بعد الإغماء وابتلاع اللسان

رئيس الاتحاد السنغالي السابق

رئيس الاتحاد السنغالي السابق يتحدّى «كاف»: لن نسلّم الكأس وسنصعّد لأعلى جهة دولية

منتخب السنغال

خبير لوائح رياضية : سيتم قبول استئناف السنغال .. في هذه الحالة

صلاة عيد الفطر 2026

توقيت صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمحافظات.. متى تبدأ صلاة العيد؟

خالد طلعت

خالد طلعت يتوقع حكمًا نهائيًا لصالح السنغال في المحكمة الرياضية

ترشيحاتنا

مدبولي

الوزراء يوافق على مُقرر عن الثقافة والمعرفة المالية لطلاب الصف الأول الثانوي

الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية والبادل للجامعات

ختام منافسات الدورة الرمضانية للكرة الخماسية والبادل للجامعات والمعاهد

وزير التعليم العالي

وزيرا التخطيط والتعليم العالي يناقشان ملامح الخطة الاستثمارية لعام 2026 /2027

بالصور

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب
لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب
لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب

لمرضى السكري.. احرص على تناول هذا النوع من الخضار في رمضان

احرص على تناول البروكلي في رمضان لضبط السكر وحماية جسمك
احرص على تناول البروكلي في رمضان لضبط السكر وحماية جسمك
احرص على تناول البروكلي في رمضان لضبط السكر وحماية جسمك

توزيع 1200 كرتونة مواد غذائية و3 آلاف قطعة أحذية وملابس على المستحقين بالشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بتكلفة 67 مليون جنيه.. دعم منظومتي النظافة والحماية المدنية بمعدات حديثة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد