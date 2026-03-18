جولات ليلية مفاجئة لمتابعة تنفيذ خطة ترشيد الاستهلاك بالمنشآت التعليمية ببني سويف

قام أشرف عبد العليم مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، يرافقه مسئولو الأمن بالإدارات التعليمية، بتنفيذ جولات ميدانية ليلية على عدد من المدارس والمنشآت التعليمية بمختلف الإدارات التعليمية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفني وبناء على تعليمات اللواء عبدالله عبد العزيز محافظ بني سويف، وبناء على تكليفات محمد بدر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، بضرورة متابعة تنفيذ خطة المديرية لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والحفاظ على الموارد داخل المنشآت التعليمية

وهدفت الجولات إلى التأكد من الالتزام بتعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المدارس والمنشآت التعليمية، من خلال إطفاء الإضاءة والأجهزة غير المستخدمة بعد انتهاء اليوم الدراسي، ومراجعة مصادر استهلاك الطاقة داخل المدارس، بما يسهم في تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ على المال العام.

كما تضمنت الجولات متابعة إجراءات تأمين المنشآت التعليمية، والتأكد من إحكام غلق الفصول الدراسية والمكاتب الإدارية والمخازن، إلى جانب التأكد من توافر عوامل الأمن والسلامة داخل المدارس.

وشدد محمد بدر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف على أهمية الالتزام بتعليمات ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدًا أن المتابعة المستمرة تسهم في الحفاظ على الموارد المتاحة وصيانة الممتلكات العامة، إلى جانب ضمان تأمين المدارس والمنشآت التعليمية خلال فترات العمل والإجازات الرسمية، واستمرار هذه الجهود للحفاظ على الانضباط داخل المؤسسات التعليمية وحماية المنشآت التعليمية بالمحافظة.

من جانبه، أكد أشرف عبد العليم مدير إدارة الأمن بالمديرية استمرار الجولات والمتابعات الميدانية والمرور الدوري على المدارس والمنشآت التعليمية بمختلف الإدارات، لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

كما أشار إلى استمرار المتابعات اليومية حتى خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، للتأكد من تواجد النوبتجي في مقر عمله، والالتزام بمهام تأمين المدارس والمنشآت التعليمية على مدار الساعة، وأنه لا مجال للتقصير في أداء العمل.