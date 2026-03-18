صحة بني سويف ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات استعدادًا لعيد الفطر المبارك

في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وبتوجيهات الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة ببني سويف، عقدت الدكتورة إيمان صفوت مدير إدارة الصيدلة اجتماعًا موسعًا مع الصيادلة الأوائل بالمستشفيات النوعية والمركزية، وذلك بحضور الدكتورة هاجر حمدان مدير التفتيش الصيدلي، والدكتور طه محمد مدير التموين الدوائي.

وأكدت مدير إدارة الصيدلة خلال الاجتماع على أهمية انتظام العمل بنظام النوبتجيات على مدار 24 ساعة داخل صيدليات المستشفيات، مع التشديد على ضرورة توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية، بما يضمن الجاهزية الكاملة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين خلال أيام العيد.

كما ناقش الاجتماع أبرز الملاحظات التي رصدتها فرق التفتيش الصيدلي خلال المرور الدوري، حيث تم التأكيد على سرعة تلافي السلبيات ورفع كفاءة الأداء داخل المنظومة الدوائية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة.

ويأتي ذلك ضمن خطة مديرية الصحة ببني سويف لرفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الصحية، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة ومتكاملة للمواطنين خلال فترة الأعياد.