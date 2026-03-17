مياه بني سويف تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر 2026

أعلنت المهندسة، دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، استعداد شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف التام لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث أكدت استعداد فرق الطوارئ و غرفة العمليات و كافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة أي طارئ، وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات (مياه شرب - وصرف صحي) على مستوى المحافظة، و التواجد المستمر في مناطق العمل، من خلال الجولات الميدانية من السادة مديري عموم الفروع و نوابهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات طارئة في حينه والاهتمام بعمليات التشغيل الأمثل للمحطات، و الالتزام بخطة التطهير والصيانة الدورية وكذلك الالتزام بمهمات السلامة و الصحة المهنية.

وأضافت بانه يتم التنسيق المستمر بين كافة الإدارات والقطاعات بالشركة في استمرارية العمل على مدار ال٢٤ساعه في كافة مواقع العمل لضمان استمرارية تقديم خدمه مميزه لعملائها، وتم تشكيل غرفة طوارئ على مستوى الشركة استعدادا لإجازة عيد الفطر المبارك، مؤكده على متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن ١٢٥ أو علي رقم واتس آب ٠١٢١١١٧٥٨٢٧ وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً.

وفي سياق متصل أوضحت المهندسة دينا، أن فريق التوعية بالشركة يقوم بالانتشار بجميع المراكز والمدن التابعة لمحافظة بنى سويف و استهداف كافة الفئات العمرية والمرور ميدانياً و عمل حملات التوعية و طرق الأبواب لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه و الحفاظ عليها وضرورة التعامل الجيد مع شبكات الصرف الصحي استعدادا لعيد الفطر، وكذلك توعية المواطنين بالخدمات والمجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل ضمان وصول مياه صحية لكافة المواطنين، وكذلك غرس ثقافة المشاركة ومسئولية الجميع في الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي، وتعديل السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين في استهلاك المياه.

