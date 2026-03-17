محافظ بني سويف: الانتهاء من تخصيص 159 ساحة لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك

أعلن اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك ، من خلال إعداد وتجهيز 159 ساحة على مستوى مراكز ومدن المحافظة من الساحات الملحقة بالمساجد، والساحات المخصصة بالمدارس ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية والمعاهد الأزهرية، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، للتيسير على المواطنين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لأداء شعائر صلاة العيد.

حيث أوضح الدكتور سعيد حامد وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم تجهيز 37 ساحة بدائرة مركز ومدينة بني سويف (24 ساحة بالمركز + 13 بالبندر ) ، و16 ساحة بمركز ومدينة سمسطا، و24 ساحة بمركز ومدينة ببا، و16 ساحة بمركز ومدينة ناصر ، و17 ساحة بمركز ومدينة الواسطى ، و20 ساحة بمركز ومدينة الفشن ، و29 ساحة بمركز ومدينة اهناسيا ، بجانب تخصص 2 من الأئمة لكل ساحة " أحدهما أساسي والثاني احتياطي ".